Adamari da “cachetada con guante blanco” a los criticones en un sensual ‘shortcito’

A veces es difícil pero disfruto tener #TiempoParaMi #Repost @aveenous (@get_repost) ・・・ @AdamariLopez knows finding a #MomentForMe gets difficult but putting herself first sometimes is so important. That’s why she loves little indulgences like @AveenoUS #PositivelyRadiant In-Shower Facial. Click the link in our bio to shop now. #TiempoParaMi

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on May 17, 2017 at 4:15pm PDT