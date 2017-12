El mensaje en Facebook del congresista que se suicidó tras acusaciones de abuso sexual

El texto de Dan Johnson fue borrado de su cuenta oficial

El legislador republicano Dan Johnson se sucidió ayer, luego de acusaciones de abuso sexual contra una mujer cuando ella era menor de edad.

El caso del representante de Kentucky cimbró nuevamente la política nacional, luego de la renuncia de Al Frenken al Senado, tras varios señalamientos de acoso sexual.

Johnson se dio un tiro en un puente de Mount Washington, cerca de Louisville, pero antes dejó un mensaje en Facebook que luego fue borrado, donde niega las acusaciones en su contra, habla del amor a su familia, del 9/11, de sus nietos y sus amigos.

El mensaje, que reproducimos a continuación, comienza negando las acusaciones.

“Las acusaciones de NPR son falsas. DIOS y sólo DIOS sabe la verdad, nada es como dijeron. AMÉRICA no sobrevivirá a este tipo de juicios y noticias falsas. Los conservadores deben levantarse. AMO A DIOS y AMO A MI ESPOSA, quien es la mejor esposa en el mundo. ¡Mi Amor Para Siempre! MI madre, mi padre, mi familia y mis cinco hijos y nueve nietos, dos todavía en el vientre, y muchos más por venir, cada uno son un regalo de DIOS, sean fuertes, REBECCA los necesita. Los años 9-11-NYC/WTC, PTSD 24/7/16 es una enfermedad que tomará mi vida (sic). No puedo manejarla. Ha ganado esta vida. PERO DIOS ES MI CASA. POR FAVOR, ESCUCHEN CLARAMENTE, sólo tres cosas les pido hacer si me aman: 1) No culpen a nadie, el Diablo es el acusador, acúsenlo a él. 2) Perdónenme y amen a todos, especialmente a ustedes mismos. 3) Lo más importante. AMEN A DIOS. Postdata. AMO A MIS AMIGOS Y A SU FAMILIAS. DIOS AMA A TODA LA GENTE SIN IMPORTAR NADA”.

Este congresista es el único que ha tomado esa salida ante la oleada de acusaciones que incluso han tocado al presidente Donald Trump.

La presunta víctima de Johnson, ahora de 21 años, le dijo a KyCIR que durante años había considerado a Johnson como un “segundo padre”. Se acercó a su hija, Sarah, y estaba familiarizada con las fiestas de fin de semana que Johnson lanzaría en la “Casa del Papa”, un salón de comuniones junto a la Iglesia del Corazón de Fuego.