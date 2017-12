ICE encadena a indocumentados durante 46 horas por falla en avión

Acusan activistas que las personas deportadas estaban en "condiciones de esclavitud"

Los agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mantuvieron a 92 inmigrantes somalíes encadenados en un avión durante 46 horas en condiciones de “barco de esclavos” durante un fallido intento de deportarlos de regreso a Somalia a principios de este mes, dicen detenidos y defensores.

El avión que transportaba a los somalíes, contratado por la división de operaciones aéreas de ICE, realizó una parada en boxes en Dakar, Senegal, 10 horas después de despegar de Luisiana el 7 de diciembre.

Sin embargo, el avión nunca llegó a Mogadiscio y ICE cambió el rumbo e hizo el vuelo de 4,600 millas de regreso a los Estados Unidos el 9 de diciembre, publicó Newsweek.

Uno de los hombres en el avión y un abogado de otros dos dijo que “La Migra” privó a los somalíes de comida y agua adecuadas, y acceso a un baño de trabajo, durante su detención de dos días a bordo, obligándolos a orinar en botellas vacías de agua o, cuando se quedaron sin botellas, en sí mismos.

Los pasajeros también afirman que el sistema de aire acondicionado del avión era disfuncional, por lo que era difícil respirar en la cabina abarrotada.

Uno de los inmigrantes también dice que él y otro somalí fueron golpeados en el rostro por agentes a bordo.

“Fuimos tratados como esclavos”, dijo Rahim Mohamed, de 32 años. Un conductor de camión diabético y padre de dos hijos, ha vivido en los EEUU desde 2002.

“Estuvimos esposados ​​por casi dos días”, continuó. “No se nos permitió usar el baño ni salir del avión. No me dieron el medicamento que necesito. Me oriné en una botella, y luego me hice en el pantalón. Fue algo horrible, hombre. Pensé que mi vida ya había terminado”.

Para Rebecca Sharpless, una profesora de leyes de inmigración en la Universidad de Miami que ha estado siguiendo la situación, expresó que esto fue una grave violación de la decencia básica.

“Si acurrucas a alguien en una silla durante casi 46 horas con muy poca comida y muy poca agua sin acceso a un baño, es una violación de sus derechos humanos. Es una reminiscencia de una experiencia de barco de esclavos”, dijo.