Ximena Duque confiesa que le pidieron sexo a cambio de un protagónico

¿Qué fue lo que respondió ella?

El escándalo de Harvey Weinstein destapó una auténtica cloaca en el mundo del espectáculo, en el que muchas famosas son acosadas por hombres poderosos. El problema no es exclusivo de las actrices estadounidenses y Ximena Duque lo ha confirmado.

La colombiana de 32 años dijo a Suelta La Sopa! que un productor le pidió sexo a cambio de un protagónico al principio de su carrera.

“Un manager, que fue recién salida de Protagonistas de Novela (2003), me dice ‘voy a ser tu manager, tengo esto para ti, vas a protagonizar mañana…’. Ya después de firmar un día me llamó a la oficina y me dice ‘mira te tengo el plan perfecto, yo te voy a explicar cómo se maneja esta carrera: está el camino largo y está el camino corto. El camino corto es muy sencillo. Tú y yo vamos con unos ejecutivos de unas empresas y puedes protagonizar el día de mañana o hacer series o hacer novelas, o está el camino largo que te vas a demorar un montón porque quién sabe cuando te van a dar tu protagónico o quién sabe cuándo te van a poner en una novela, pero pues tú decides’”, dijo valiente en entrevista.

Hace unas semanas, Kate del Castillo había levantado gran controversia al asegurar que Televisa tenía un catálogo con el que presumía a sus actrices, presuntamente para hacer favores sexuales. Duque reforzó las versiones de que en la TV hispana, también hay estos problemas.

“Yo me acuerdo que lo miré y le dije ‘no importa cuánto me demore, así sean 10 años, 20, pero escojo el camino largo’. Y el camino ha sido muy largo porque yo no he tenido un protagónico todavía”, dijo.

Ximena se ha construido una sólida carrera con base en sus propios méritos, pero lamentó la actitud de ese tipo de hombres.

“Y es muy triste también que hay hombres que les ha tocado por un papel quizá acostarse con otro hombre y es triste. Y las personas que estén en esa situación ahora te dan un protagónico mañana pero tu carrera se acaba cuando ese ejecutivo ya no esté ahí”, concluyó.