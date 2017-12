Maradona dice que tendría más Balones de Oro que Messi y Cristiano Ronaldo

"Era además un líder, eso es algo que no se compra, viene adentro, viene de serie", señaló el astro argentino desde Emiratos Árabes

FUJARAH, Emiratos Arabes Unidos.- El astro Diego Armando Maradona afirmó hoy “hubiera tenido más balones de oro que Messi y Cristiano Ronaldo“, en una extensa entrevista que concedió en la ciudad de Fujairah, en los Emiratos Arabes, a un medio deportivo español.

“Yo tendría más balones de oro que Messi y Cristiano Ronaldo. Era además un líder, eso es algo que no se compra, viene adentro, viene de serie”, destacó el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986, en una extensa entrevista que concedió al diario deportivo AS.

Maradona, de 57 años, dirige actualmente al Fujairah F.C., asistido por otros dos ex campeones del mundo como Luis Islas y Héctor Enrique, y en la nota que concedió al medio español abarcó varios temas, entre ellos del del balón de oro que en la época en que jugaba en Barcelona y Napoli no se entregaba a ningún jugador que no fuera europeo, por esa razón no recibió jamás ese galardón.

“Cristiano Ronaldo es un jugador maravilloso. Tiene una gran capacidad de definición y otra de las cosas que le reconozco es que cuando el equipo lo necesita, está. Ojo, después del flaco Cruyff (Johan, el holandés que descolló en el Barcelona) no hubo muchos jugadores con esa cualidad”, elogió el ex jugador de Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys.

En cuanto al rosarino Messi, le cuestionó su carácter, su falta de liderazgo.

“Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como hacía yo para motivarlos. El diría (mientras encogía su cuerpo en un gesto de apocamiento) ¿qué me quieren preguntar, muchachos? y los muchachos le harían las preguntas”, subrayó Maradona.

El “Diez” también respondió sobre quién es el mejor jugador de la historia.

“Pese a que lo vi poco, Alfredo Di Stéfano, luego Cruyff y Messi. Podría estar Cristiano Ronaldo también”, destacó el crack nacido en Villa Fiorito.