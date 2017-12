Entre lágrimas, dos leyendas de la NBA pusieron fin a 25 años de odio

Magic Johnson e Isiah Thomas firmaron la paz y rompieron en llanto, no te pierdas el estremecedor video

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Magic Johnson e Isiah Thomas terminaron sus rencillas de hace 26 años.

Los guardias de Lakers y Pistons no se hablaban, luego de que Thomas hablara de la vida sexual del Magic, portador del VIH, mientras el ex jugador de los angelinos detallara en un libro el veto a Thomas del Dream Team de Barcelona 1992.

“Sentarme frente a ti y poder revivir esos momentos de diversión, excelencia, de trabajo duro, de soñar a lo grande…

"Eres mi hermano, así que déjame pedirte perdón si te he hecho daño y por no haber podido estar juntos. Dios es bueno por reunirnos otra vez", dijo Johnson ante las cámaras de NBA TV, para luego abrazar y consolar a Thomas, quien rompió en llanto.