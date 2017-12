Lee la candente e irreverente carta de Noelia a Santa Claus

My Selfie 📷 Writing my Apology Letter to Santa. PART 1 Dear Santa, I know I made a commitment to you to be a good girl but I couldn't help it. Am still a Bad Girl, I keep using Tiny sexy outfits. Dress provocative and I keep working on more provocative Clothing Line for next year with Noelicious, am so sorry I let you down, but even some of the Elfs who work with you ask me to wear Sexy Stuff, I won't mention any names because I don't want to create animosity at your shop at North pole… anyway I will keep writing to you this coming days. #LettersfromNoeliatoSanta ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ Mi Selfie 📷 Escribiendo mi Carta de disculpa a Santa. PARTE 1 Sugerido Santa, sé que me habia comprometido a ser una Buena Chica, un poco mas aburrida y conservadora. Pero no pude evitarlo. Sigo siendo una Chica Mal portada. Sigo usando diminutos y provocativos conjuntos sexys, ropa provocativa y sigo trabajando en mi Nueva linea de Noelicious que sera aun mas sexy, para el proximo Año. Lamento mucho no haberte cumplido pero incluso algunos de tus Duendes que trabajan contigo me piden que use "Sexy Stuff", no mencionare ningun nombre porque no quiero crear animosidad ni chismes en el Taller del Polo Norte. De todos modos te seguiré escribiendo en los proximos días. #CartasdeNoeliaaSantaClaus.

