5 recetas sencillas para preparar en este Año Nuevo

Recetas sencillas que te harán salvar la Noche Vieja y tener un Feliz Año Nuevo

Se acerca la hora de preparar la cena de Año Nuevo y es el momento en el que no hemos pensado en nada aún, por lo que seguramente ya no nos dará tiempo de cocinar algo muy elaborado y mucho menos de ordenar la comida.

Así que pongamos manos a la obra, mentalicémonos a que pasaremos al menos un par de horas en el súper comprando los ingredientes, pero después todo saldrá bien con estas ideas muy sencillas de preparar y que seguramente serán bien apreciadas.

Todos tenemos la idea de que entre más abundante sea la mesa en Año Nuevo, mejor nos irá durante los siguientes 12 meses, pero seamos sinceros, lo más importante es cenar sabroso y no tanto en cantidades que nadie parece disfrutar.

Conste que no te diremos cómo preparar estos platillos porque de sobra está decir que son muy sencillos.

1- Dedos de queso

Calma, no es la cena, son los bocadillos previos que a todos les encantarán, ahora, si no les gusta o no pueden comer queso, podrías cambiar por unas galletas con algún paté de pato que no te robará el tiempo preparar.

2- Ensalada fresca

Olvídate de las viejas ensaladas terriblemente elaboradas de las abuelas, puede ser una con trozos de jamón de pavo o de pato, arándanos, lechuga y tomates cherry con una vinagreta como aderezo que no te quitará mucho tiempo. Puedes agregar queso blanco, mozarella o bien panela en cubitos. Si te pones con lujos, algo de queso de cabra la dejará increíble.

3- Salmón agridulce

No existe un pescado con mayores cualidades y más apreciado en una cena que un buen salmón, aquí si te diremos que si lo preparas correctamente, quedarás muy bien. Bueno, aquí el truco: Mezcla en un bowl 4 cucharadas de miel, 3 dientes de ajo picados, 3 cucharadas de salsa de soja, 1 de vinagre de arroz, 1 de aceite de sésamo y 1 de jengibre fresco rallado. Coloca el salmón en filete sobre una charola para horno, báñalo con la salsa que hiciste y hornea por 15-20 minutos a 200º C o 392º F y listo.

4- Carne en salsa de frutos rojos al oporto

Elige el tipo de carne que quieras porque aquí el secreto está en la salsa: Coloca 2 chalotas picadas con una pizca de sal a fuego lento, cuando estén transparentes agrega 75 gramos de frutos rojos, un tomillo fresco, ajo granulado y una pizca de pimienta, agrega 100 ml de vino tinto y 50 de oporto, una vez evaporado el alcohol, agrega la carne previamente cocida y dorada. Cocina en exprés por 40 minutos, retira la carne, tritura los frutos, si está muy ácida agrega un poco de azúcar morena y úsala como salsa.

5- Chuletas ahumadas dulces

Este es el más sencillo de todos. Consigue las chuletas en rebanadas y solamente cocínalas con la fruta en almíbar a tu elección, nosotros te sugerimos piña. Sírvelas juntas y tendrás un platillo muy sencillo y delicioso.