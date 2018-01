¡Iggy Azalea prefiere tener dinero a hijos!

Su reticencia ante la maternidad tiene que ver con su certeza de que no es un buen ejemplo

A sus 27 años y tras concluir su relación sentimental con el jugador de baloncesto Nick Young, debido a las infidelidades del deportista, Iggy Azalea no está pensando precisamente en convertir 2018 en el año de su debut en la maternidad, aunque esta actitud tiene más que ver con su mentalidad a largo plazo que con su situación personal. Y es que cualquier instinto maternal que pueda tener la rapera se esfuma cuando le toca cuidar de algún niño.

“Siempre quiero tener un bebé hasta que paso más de horas con uno y entonces… prefiero tener dinero. No sé, será porque el dinero no se ca*a en los pantalones”, aseguró en tono divertido la artista en su cuenta de Twitter.

Antes de que muchos se lanzaran a juzgarla o tildarla de frívola, la artista quiso ofrecer un ejemplo de alguien que se encuentra en el extremo completamente opuesto del espectro para demostrar lo raro que también puede resultar.

“Tengo una amiga (le ahorraré el bochorno y no daré nombres) que no tiene hijos, pero aun así compra ropa y zapatos de bebé cuando salimos de compras. Lleva haciéndolo desde hace años. Una vez estábamos en una tienda para bebés y la dependienta le preguntó qué talla usaba el suyo, y a ella no le gustó nada. Le dijo que era pequeño, y entonces la chica insistió preguntando cuántos meses tenía“, reveló divertida la artista, a quien le hace mucha gracia el mal trago por el que pasó su amiga. “A ver, zo**a, no ha venido para que le interrogues acerca de su bebé fantasma. ¿Que si creo que a tu novio le parecerá espeluznante? Pues sí, chica”.

Poco después, Iggy volvió a echar manos de sus redes sociales para compartir una captura de pantalla de los mensajes que le había enviado su conocida en cuestión tras descubrir que había aireado su secreto más oscuro en la esfera virtual. “Dios mío, serás zo**a. Podría matarte, pero no lo haré porque te quiero“, le aseguraba esta, dando a entender que pese a la vergüenza había sabido encontrarle el lado divertido a la situación.

Por su parte, la rapera australiana ha reconocido en el pasado que su reticencia ante la maternidad tiene mucho que ver con su certeza de que no es un buen ejemplo para los niños debido a su imagen pública y a las letras explícitas de sus temas.

“Ahora tengo en cuenta que hay gente joven que me sigue y hay ciertas cosas que ya no haría sobre un escenario, pero cuando entro en el estudio sigo sin pensar qué diría mi madre al escuchar lo que canto”, afirmaba Iggy para resumir su actitud ante la vida.