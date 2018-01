Jérémy Ménez revela que llegó al América gracias a Google

El delantero francés, nuevo fichaje de las Águilas, comparte en entrevista con TDN su principal virtud en el terreno de juego

El delantero francés Jérémy Ménez, quien este viernes hizo oficial su fichaje con las Águilas del América, reveló que conoció al equipo gracias a Google y ahí fue donde aceptó el reto de llegar al fútbol mexicano.

“Sí me sorprendió porque no me lo esperaba. En el fútbol todo es posible hoy en día y cuando me llegó la oferta me metí a internet para investigar del club, vi que era el más grande de México al igual que la afición y ahí decidí que era un proyecto muy interesante”, comentó Ménez en entrevista con TDN.

El atacante galo también mencionó que su compatriota André-Pierre Gignac, actual campeón de la Liga MX con Tigres UANL lo asesoró para llegar al fútbol mexicano.

“Hablé del campeonato con Gignac y me comentó cosas muy buenas, tengo muchas ganas de llegar ya y realizar grandes cosas”, aseguró Ménez.

El nuevo jugador azulcrema dijo durante la entrevista que una de sus mayores virtudes en la cancha es el cobro de tiros penales y es algo que le gustaría hacer con el equipo que dirige Miguel “Piojo” Herrera.

“Los penaltis es algo que me gusta mucho, pero habrá que ver con el entrenador y mis nuevos compañeros. Si deciden que me toca a mí tirar los penaltis, con mucho gusto, y más si nos hace ganar los partidos”, detalló el futbolista francés.

Jérémy Ménez, procedente del Antalyaspor de Turquía, tiene un amplio perfil en el fútbol europeo donde ha militado en equipos potenciales como París Saint-Germain, AC Milan, AS Roma y AS Mónaco, con un total de 442 partidos en su carrera, en los que ha anotado 76 goles.

Se espera que se incorpore con el equipo el próximo martes 9 de enero.