Globos de Oro 2018: Seth Meyers se “burla” de Harvey Weinstein en su discurso inicial

“Buenas noches mujeres y los pocos caballeros que quedan“, comenzó Seth Meyers con su discurso, claramente haciendo alusión al movimiento #TimesUp, organizado por importantes mujeres de la industria para solidarizarse con víctimas de abusos de Hollywood.

“Harvey Weinstein no está aquí esta noche, pero no se preocupen que ya volverá en 20 años cuando sea abucheado en su propio In Memoriam“, disparó Meyers, para luego lanzar una broma contra Kevin Spacey y cómo debería ser reemplazado por Christopher Plummer en ‘House of Cards’.

“Gracias a todas las mujeres que nos lideran, gracias por el trabajo que hicieron este año“, añadió el anfitrión.

Con la conducción de Seth Meyers desde el Beverly Hills, se entregan los premios Globos de Oro otorgados por la Prensa Extranjera de Hollywood, que en esta edición cumplen 75 años y que celebran lo mejor tanto del cine como de la televisión.

