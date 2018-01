Señal de alivio para DACAmentados de fracasar las negociaciones en el Congreso

Directora de DHS dice que "Soñadores" no serían una prioridad para la deportación

Las autoridades migratorias no priorizarán las deportaciones de inmigrantes indocumentados que recibieron protecciones bajo el programa de Acción Diferida de la Infancia (DACA), aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

“No va a ser una prioridad del Servicio de Inmigración y Aduanas la expulsión de estas personas”, dijo Nielsen en entrevista con “CBS This Morning”. “Lo he dicho antes. Esa no es la política de DHS.”

“Si usted tiene DACA significa que no ha cometido un crimen, y que de hecho está registrado, usted no es la prioridad de ICE si el programa migratorio llega a terminar”, dijo Nielsen durante la entrevista.

Trump: “Es posible que DACA esté muerto”

El presidente Donald Trump acabó el alivio migratorio instaurado por Obama, que evitó la deportación de cerca de 800,000 jóvenes indocumentados traídos a los EEUU como niños.

El problema es que el plazo que otorgó Trump hasta Marzo de este año para que el Congreso decida el futuro de estos jóvenes cada vez se ve más cerca sin una solución sólida a la vista.

Es así como los dos partidos se encuentran en estos momentos sumidos en una intensa guerra política para lograr un acuerdo que podría proteger a los beneficiarios de DACA, terminando así con las preocupaciones entre algunos “soñadores” que temen la deportación una vez termine el programa.

Por su parte el presidente Donald Trump ha dicho que cualquier medida de DACA necesitará estar acompañada de un aumento en la seguridad fronteriza y de fondos para su prometido muro fronterizo entre EEUU y México.

Nielsen concluyó su entrevista para “CBS This Morning” diciendo que espera que los miembros del Congreso lleguen a un acuerdo sobre DACA.