La madre de Selena Gomez le pidió no trabajar con Woody Allen pero la ignoró

"Nadie puede obligar a Selena a hacer algo que no quiere"

Ante la oleada de indignación que sacude Hollywood tras la salida a la luz de una serie de escándalos sexuales que salpicaban a algunas de sus figuras más prominentes, las acusaciones realizadas en 2014 por Dylan Farrow contra su padre adoptivo Woody Allen -quien asegura que abusó sexualmente de ella cuando tenía 7 años- han cobrado la relevancia que no tuvieron en su momento, provocando que muchas estrellas hayan comenzado a distanciarse del mítico director.

Solo en su última película, ‘A Rainy Day in New York’, tres de sus actores –Griffin Newman, Rebecca Hall y Timothée Chalamet– han donado sus respectivos salarios a distintas organizaciones que luchan para erradicar la violencia sexual, al mismo tiempo que expresaban su arrepentimiento por haber accedido a participar en un proyecto que contribuía a ‘silenciar’ a las víctimas.

En ese mismo filme también participa, junto a otros muchos nombres conocidos, la cantante Selena Gomez, aunque si de su madre y antigua mánager hubiese dependido, su famosa hija jamás habría aceptado ese papel por muy tentador que resultara. Tal y como ha afirmado ahora Mandy Teefey a través de su cuenta de Instagram, ella le aconsejó fervientemente a la joven

“Nadie puede obligar a Selena a hacer algo que no quiere. Mantuve una larga charla con ella acerca de no trabajar con él, pero no cuajó. En esta situación no hay culpables. Nadie puede controlarla, es ella quien toma sus propias decisiones. Da igual lo mucho que intentes aconsejar a alguien, cae en saco roto”, se justificó en respuesta a un seguidor que la instaba a hablar con la antigua estrella Disney para convencerla de que se disculpara públicamente por haber aceptado trabajar con el cineasta.

Según ha informado una fuente al portal People, Selena habría realizado ya una significativa donación anónima a la iniciativa Time’s Up, que ofrece apoyo y asesoramiento legal a las mujeres víctimas de abusos y acoso en la meca del cine en concreto y en el lugar de trabajo en general.

Sin embargo, las declaraciones de Mandy cobrarían una importancia especial a la hora de reflejar el distanciamiento que se habría producido entre la artista y ella, y que habría quedado patente hace unos días cuando la primera dio a entender que Selena la habría decepcionado al reconciliarse con su novio de juventud Justin Bieber.

“Toda madre e hija tienen sus desacuerdos”, aseguraba su progenitora al portal Gossip Cop. “Selena puede vivir su vida como le plazca siempre que esté feliz, segura y sana. Tiene 25 años y sabe lo que está en juego en lo referente a su salud. No la controlo como se quiere dar a entender. Es una adulta y decide por sí misma”, apuntaba antes de reconocer que no hablaba con Justin desde hace años.