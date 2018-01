Las SUV que más nos impresionaron en el Detroit Auto Show

Aventura, comodidad, lujo y belleza son los sinónimos de las SUV y Detroit no se iba a quedar lejos.

Las SUV se han transformado en una de las clases de automóviles más socorridas y queridas por los consumidores, en parte por la belleza de sus diseños y también por la sensación de amplitud y seguridad que brindan.

El Detroit Auto Show no ha quedado exento de darle un vistazo a lo que viene en este tipo de vehículos para los próximos años, mismos que sin duda causarán una grata impresión en todos ustedes como lo hicieron con nosotros.

Aquí les dejamos una selección de las que más nos han llamado la atención.

1- Jeep Cherokee

Una nueva apariencia y una máquina de 2.0 de 270 caballos de fuerza totalmente nueva son las señas que más saltan de esta nueva versión que te harán mirar este clásico con nuevos ojos.

2- Nissan Xmotion

La japonesa pone todo sobre la mesa con este crossover que estará listo para 2020 y no, no es el nuevo Rogue ni la evolución del Pathfinder, sino un auto totalmente nuevo más cercano al nuevo Kick, aunque con similitudes y evoluciones con los dos primeros, de entrada, su look es espectacular.

3- BMW X2

Podríamos decir que es el hermano menor, aunque deportivo del X1 y sí, eso lo demuestra con su diseño más arriesgado, mismo que contará con una máquina turbocargada de 2.0 limitada por la norma estadounidense a 239 caballos.

4- Ford Edge ST

Ya antes hablamos de esta nueva belleza de la Ford, misma que representa la incursión de la marca en la SUV deportivas gracias a su rediseño y a su máquina twin turbocargada de 2.7 litros con 335 caballos de fuerza.

5- Acura RDX

En Detroit se le presentó como un “prototipo” para 2019, lo cierto es que no dista mucho de lo que la marca hermana de Honda ya está fabricando, con un look muy bello y un motor de 253 caballos, vuelve a la competencia contra el BMW X3.