Cómo afecta a USCIS y a ICE el cierre del gobierno

El cierre de gobierno que comenzó anoche tendrá afectaciones en diversos sectores.

En el caso de las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional esos impactos serían parciales, debido a que prácticamente se consideran escenciales para los Estados Unidos.

Esto incluye las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales son “necesarios para preservar la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad”, indica la organización The New Americans Campaign .

Además el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) opera en gran parte con recursos de los solicitantes de sus servicios, es decir, de todos aquellos inmigrantes y solicitantes de visas y permisos de trabajo.

“La mayoría del financiamiento de USCIS se deriva de las tarifas pagadas por las personas que presentan solicitudes para solicitar beneficios y servicios de inmigración”, confirmó Katherine Tichacek, vocera de Nueva York. “Recibe más del 95 por ciento de su financiamiento anual de los ingresos de tarifas recaudados para apoyar el procesamiento de los casos de inmigración de estos individuos”.

Por lo tanto, USCIS y los servicios que brinda se verán mínimamente afectados en caso de que se cierre el gobierno, confirmó la vocera.

“Todas las oficinas públicas de USCIS permanecerían abiertas y todos los solicitantes deberían asistir a entrevistas y citas según lo programado”, alertó, por lo que cualquier persona pueden acudir sin temor a que su cita esté cancelada, aunque a través de MyUSCIS puede reconfirmar.

El área más afectada será el sistema E-Verify, indicó Tichacek, el cual permite a los empleadores determinar voluntariamente la elegibilidad de los posibles trabajadores, y el programa opera con fondos federales.

Otras áreas afectadas, debido a que necesitan recursos públicos, serán:

El EB-5 Programa del Centro Regional para Inmigrantes Inmigrantes. Estos centros promueven el crecimiento económico de EEUU y USCIS designa centros regionales para la participación en el Programa de Inversionistas Inmigrantes.

Médicos con visa J-1. Este programa permite a los médicos J-1 solicitar una exención del requisito de residencia de dos años después de completar el programa de visitante de intercambio.

Trabajadores religiosos no ministeriales. Esta categoría especial de inmigrantes les permite a los no ministros en vocaciones y ocupaciones religiosas inmigrar o ajustar el estado en los Estados Unidos para realizar trabajo religioso en un puesto compensado de tiempo completo.

Más información: uscis.gov

En cuanto al resto de DHS, aproximadamente el 85 por ciento de los empleados continuaría trabajando, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), reportó New Americans.