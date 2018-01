El escándalo de la maestra del Bronx acusada de hacerle sexo oral a un adolescente

Dori Myers fue acusada formalmente

Una maestra de una escuela pública del Bronx negó el sábado las acusaciones de haber agredido sexualmente a un estudiante.

Dori Myers escuchó a los fiscales acusándola de realizar sexo oral a un niño de 14 años de edad, a pesar de que un colega de la mujer presenció cómo Myers le daba masajes a la víctima, publicó el New York Post.

Myers, de 29 años, profesora de estudios sociales en The New School for Leadership and the Arts en Kingsbridge, fue arrestada el viernes por la noche y acusada de acto sexual criminal en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un niño.

Los fiscales inicialmente pidieron una fianza de $50,000 dólares y dijeron que Myers “abusó de su posición como una figura de autoridad de confianza”, pero la jueza Laura Drager finalmente liberó a la maestra bajo su propia responsabilidad.

Los policías se enteraron del incidente después de que el adolescente se lo contó a un compañero de clase y éste notificó a un administrador de la escuela, según la Policía.

El presunto hecho ocurrió el 1 de noviembre.

Myers vive en el condado de Rockland, donde su esposo es el ayudante del sheriff, negó las acusaciones.

En sus redes sociales fotos sexiesd, donde los estudiantes elogian su belleza y su “frente”.

El Departamento de Educación calificó las acusaciones de “profundamente preocupantes” y dijo que Myers fue inmediatamente reasignada “lejos de los estudiantes”.

En YouTube hay varios videos sobre el caso, donde hay imágenes tomadas de la cuenta de Twitter de Myers, la cual ya fue borrada.