70 años después, logran descifrar textos de uno de los Rollos del Mar Muerto

Investigadores lograron unir e interpretar fragmentos del misterioso texto escrito por una antigua secta judía hace dos mil años

Pasaron 70 años hasta que fue posible descifrar los mensajes en una de las últimas partes de los Rollos del Mar Muerto, considerados como uno de los textos bíblicos más antiguos.

Un grupo de investigadores de Israel se dedicó durante un año a unir sesenta pequeños fragmentos que estaban escritos en código y algunos tenían dimensiones de un centímetro cuadrado.

La mayoría de los cerca de 900 manuscritos estaban muy dañados y se estima que había unos 15,000 fragmentos, lo que dificultó la tarea de interpretarlos.

Los científicos encontraron que el texto se refiere a una serie de festividades que celebraba la antigua secta judía de los esenios.

Se cree que dicha secta escribió los manuscritos hace unos dos mil años.

Entre las celebraciones mencionadas estaba el Festival del Nuevo Trigo, el del Nuevo Vino y el del Nuevo Aceite, todos ellos relacionados con la festividad judía del shavuot o Fiesta de las Primicias.

Novedad

Los investigadores que lograron descifrar el fragmento, Eshbal Ratson y Jonathan Ben-Dov de la Universidad de Haifa, descubrieron el nombre dado por los esenios a un festival que se celebrara cuatro veces al año para marcar el cambio de estaciones: Tekufah.

En hebreo moderno, esa misma palabra significa “período“.

Ratson y Jonathan Ben-Dov revelaron que lograron interpretar el texto con ayuda de unas anotaciones que fueron descubiertas en los márgenes del manuscrito.

Eran correcciones realizadas por un escriba que enmendaban omisiones hechas por el autor.

“Lo bueno es que estos comentarios me sirvieron como pistas que me ayudaron a develar el rompecabezas y me mostraron cómo armar el manuscrito”, señaló Ratzon al diario Haaretz.

Los rollos descubiertos en las costas occidentales del Mar Muerto por pastores beduinos fueron escritos en hebreo y arameo.

Incluyen la copia más antigua de la Biblia y otros escritos relativos a la vida secular en el primer y segundo siglo.

Los llamados Rollos del Mar Muerto han fascinado al mundo desde que fueron descubiertos por pastores entre 1947 y 1956 en cuevas al este de Jerusalén.

