¡Los ignorados del Óscar!

"Wonder Woman" no logró obtener ninguna nominación

Hoy la Academia de cine de Hollywood lanzó las nominaciones para la 90 edición de los premios Óscar, los cuales se llevarán a cabo el próximo 4 de marzo. La cinta más nominada es la del cineasta mexicano, Guillermo del Toro. “The Shape of Water” cuenta con 13 nominación al Óscar, entre las que se destacan las de mejor película, mejor director y mejor guión original.

Pero, pese a que algunas predicciones se cumplieron, hay también muchas decepciones, ya que grandes actores, directores y películas que no lograron ser considerados por la Academia.

Uno de los grandes ignorados por la crítica ha sido el actor Tom Hanks, quien junto a Meryl Streep estelarizó la cinta “The Post”. El director Steven Spielberg, productor de dicho filme, tampoco entró en la categoría de mejor director.

Probablemente uno de los mayores desplantes sea el de James Franco, ya que no logró estar en la categoría de mejor actor por “The Disaster Artist”, cinta que desde su lanzamiento cautivó la apreciación de los expertos, y que incluso conquistó a una crítica muy selectiva. Dicha producción solo obtuvo una nominación en la categoría de mejor guión adaptado. Al igual que Franco, el actor Armie Hammer, actor de la cinta “Call Me by Your Name”, no ha sido nominado, a diferencia de su compañero de reparto Timothée Chalamet, quien si logró entrar en la terna de mejor actor, según destacó el portal de la revista Quién.

Es importante mencionar que películas como “Wonder Woman” y “El gran showman” fueron totalmente ignoradas por los críticos. Aunque cabe destacar que Hugh Jackman -el protagonista de “El gran showman”- ha hecho historia con “Logan“, ya que la producción competirá en la terna de mejor guión adaptado, siendo esta la primera vez que una cinta de superhéroes logra colarse en una de las principales nominaciones de la competencia.

Los fanáticos guardaban la esperanza de que “Wonder Woman“ también logrará colarse ya que la cinta fue una de las más aclamadas de 2017.