El mundo de la poesía perdió un gran talento: murió Claribel Alegría

Hoy, 25 de enero, fecha en la que se cumple el 136 aniversario del nacimiento de Virginia Woolf, murió Su Majestad Claribel Alegría, escritora, poeta, narradora y ensayista. Desde Centroamérica Cuenta celebramos la vida de Claribel, que a través de sus poemas nos dio la posibilidad de amar, imaginar y sentir todas las emociones humanas. ''Pienso, como Virginia Woolf, que el lenguaje literario debe ser andrógino. No hay escritura masculina ni femenina. Hay buena y mala escritura. Tampoco pienso que haya temas triviales. Cualquier tema, por trivial que parezca, si es tratado por un buen escritor, se convierte en un obra de arte. Es el cómo más que el qué, lo que importa en literatura.'' Fragmento del discurso de #ClaribelAlegría al recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2017. Foto de Daniel Mordzinski

