Productor de RBD prepara nuevo grupo musical

Essa notícia é para toda uma geração pirar!!! A partir de abril toda a discografia do grupo REBELDE estará disponível em todas as plataformas digitais!!! Isso mesmo! Em abril poderemos ouvir o RBD no spotify, deezer, Apple Music e outras plataformas de streaming! Finalmente né? #RBD #Rebelde #musicaimporta #spotify #deezer #applemusic

