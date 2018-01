Camila Cabello: “Odio las redes sociales…”

La reconocida cantante abandonó la banda femenina "Fifth Harmony" en diciembre de 2016

Puede que la cantante Camila Cabello esté ya más que acostumbrada a actuar ante decenas de miles de espectadores o a ponerse frente a las cámaras de programas de televisión con audiencias millonarias, pero lo cierto es que la intérprete de 20 años sigue haciendo gala -al menos de vez en cuando- de una timidez extrema que le impide “interactuar” con cierta normalidad.

“Sinceramente, en ocasiones se me olvida cómo interactuar con la gente en entornos sociales. Por lo general no me gusta salir y conocer gente nueva porque no soy una persona demasiado sociable, pero últimamente estoy obligándome a mí misma a hacerlo para romper esa barrera”, ha explicado a la revista The Edit.

Curiosamente, la artista de origen cubano se sentía mucho más segura de sí misma en este aspecto cuando formaba parte de la banda femenina “Fifth Harmony“, a pesar de que, desde su polémica salida de la formación en diciembre de 2016, no ha dejado de compartir ejemplos de las restricciones a las que se veía sometida en esa etapa tanto en el plano creativo como en el personal.

“En esa época no era la persona que soy a día de hoy, ya que el entorno en el que me movía era diferente. Ser parte de un grupo te enseña muchas cosas sobre ti misma y, evidentemente, te presionas más para no ser la integrante de la banda que pueda resultar desagradable“, ha aseverado, justo antes de revelar que su carácter introvertido también se refleja en las redes sociales.

“Odio las redes sociales, no te voy a engañar, pero utilizo Twitter para estar en contacto con mis seguidores y porque es parte de mi trabajo. Valoro mucho la oportunidad que te da de proyectar y promocionar tu trabajo, pero tampoco me gusta estar ahí todo el día hablando porque me incomoda tanta exposición”, ha apuntado. Camila Cabello todavía está aprendiendo a ser ‘sociable’