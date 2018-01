La divertida reacción de un niño al saber que su madre se va a casar

Los niños tienen reacciones sorprendentes ante situaciones que no entienden, es conveniente explicarles todo con cuidado para que lo acepten

Jasmine Brannan se comprometió en enero de 2018 y quiso explicarle el significado de su anillo de compromiso a su hijo, Asher.

Jasmine subió un video a su página de Facebook donde Asher está mirando la caja del anillo y la madre, recién comprometida, está tratando de decirle lo que sucedió.

“¿Sabes para qué sirven los anillos?”, preguntó Jasmine a Asher. “Ven aquí y te mostraré”.

Asher se levantó de un salto, corrió hacia su madre y comenzó a jugar con su anillo. Sin embargo, estaba mucho más preocupado por su habilidad para quitárselo que por el anillo en sí.

“¿Tienes que llevarlo puesto toda la noche?”, le preguntó a su madre. “¿Incluso cuando duermes?”

“¿Pero sabes lo que significa compromiso?”, le pregunta Jasmine. “Significa que te comprometes con alguien para casarte. Ian me consiguió este anillo, así que creo que Ian quiere casarse con mamá”.

Asher se gira hacia Ian, el novio de su madre, y le grita “¡no!”. Pero no es porque no le gusté el hombre o porque Ian no acepté la relación que mantiene con su madre. Asher simplemente no entendía exactamente qué significaba el matrimonio.

“¿No está bien que quiera casarme con tu madre?”, le preguntó Ian al niño.

“¡No, yo quiero casarme con mi mami!”, contesta el pequeño Asher.

Todos en la sala comenzaron a reír, ¡aunque Asher obviamente lo decía completamente en serio! El video de Jasmine ya recibió 76,000 visitas y no es extraño por qué.

Es una reacción de lo más enternecedora.