VIDEO: Skater brasileño sin piernas es la sensación en Estados Unidos

Felipe Nunes cumple su sueño de competir en un campeonto de renombre y lo que hace este chico es impresionante

Para muchos, el skate es uno de los deportes de tabla más difíciles de aprender. La disciplina más frustrante a la hora de progresar. No es fácil, es cierto. Pero los límites no existen, y mucho menos en esta disciplina. Felipe Nunes, quien perdió las dos piernas cuando tenía seis años, se convirtió en el mejor ejemplo. Es que, con 19 años, es uno de los skaters más famosos de Brasil.

Nunes nació en Curitiba, Brasil. Apenas tenía poco más de un lustro de vida cuando un accidente de tren le amputó las dos extremidades inferiores. Nunca se dejó vencer por los obstáculos que el destino le puso. Cuando cumplió 13 años, tomó una sabia decisión: cambiar la silla de ruedas que lo transportaba por un skate.

Desde que patina, siempre tuvo un sueño: competir en un campeonato de skate de renombre en los Estados Unidos (Tampa AM). Comenzó a juntar fondos para poder viajar a Florida a inscribirse en el torneo, categoría amateur. Cuando Tony Hawk -la leyenda del skate mundial- se enteró de la noticia, no dudo en pagarle los pasajes. Ni Hawk se esperaba que Nunes generara tal impacto con su llegada a Tampa. “Ayudé a Felipe Nunes a llegar a Tampa AM sabiendo que sorprendería a tanta gente con su increíble talento, pero no tenía ni idea del impacto que generaría”, dijo el legendario skater.

El año pasado, gracias a la ayuda del mejor skater de todos los tiempos, Felipe Nunes emprendió la odisea hacia el famoso torneo norteamericano. Estaba decidido a mostrarle al mundo lo que era capaz de hacer sobre su tabla. Participó en la categoría amateurs y tuvo 60 segundos para realizar la exhibición, como todos los demás. ¿Qué sucedió? La ovación fue imponente, todos quedaron deslumbrados con sus trucos y con su precisión milimétrica a la hora de ejecutarlos. Trucos de skate increíbles y complicados hasta para cualquier skater convencional.

Nunes consiguió quedar en el puesto 21 entre 100 skaters. Aunque lo más conmovedor de todo fue el ejemplo que le dejó a otros niños en iguales circunstancias. “Quiero demostrar que nadie tiene límites“, remarcó el joven brasileño después de la competencia.

Brasil es uno de los países con más skaters y pistas públicas para su desarrollo en todo el mundo. Una meca del skate también y un país considerado una potencia del skateboarding emergente. Skaters de fama y éxito mundial se han iniciado allí: Bob Burnquist, Pedro Barros, Tiago Lemos y Felipe Gustavo, entre los más conocidos de la disciplina vert o street (rampa o calle). Ahora, un nuevo nombre emerge con fuerza y promete quedar grabado junto a otras leyendas: Felipe Nunes.