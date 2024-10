Cómo identificar y frenar la discriminación en el acceso a la vivienda

La discriminación en vivienda se manifiesta de diferentes formas y comprobarla en estos días resulta difícil, no obstante organismos como HOPE Fair Housing realizan investigaciones para comprobar casos de discriminación y trabaja con la misión de que toda persona tenga oportunidad de vivir en la comunidad u hogar de su elección, libre de discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, estado familiar o cualquier otra característica protegida bajo la leyes federales, estatales o locales. Y es mediante educación, divulgación, aplicación de la ley, capacitación y defensa que logran su cometido.

Michael Chavarría, director ejecutivo de HOPE Fair Housing, compartió que la barrera más grande que los inmigrantes en general experimentan en cualquier transacción de vivienda, tanto compra como renta, es la falta de historial crediticio. Hay una gran dependencia del puntaje y los reportes de crédito que documentan la habilidad de una persona para pagar. “El sistema de puntuación de crédito es discriminatorio y no es realmente bueno en predicciones sobre la habilidad de alguien para hacer sus pagos de casa, indicó Chavarría. En la ausencia de un reporte de crédito o si no se cuenta con un puntaje de crédito es difícil calificar a cualquier vivienda, más difícil de lo que debería ser, explicó.

Chavarría dijo que la hora de otorgar un préstamo se puede ejercer discriminación. Por ejemplo, “individuos han sido redireccionados a préstamos FHA aun cuando califican para préstamos convencionales con mejores intereses, un FHA puede darte un interés más bajo pero te estanca pagando seguro privado de hipoteca (PMI) por siempre, y definitivamente hemos visto instancias de personas que en base a su raza o por cómo se percibe su perfil crediticio son redireccionadas a préstamos FHA y no se les proveen opciones de préstamos convencionales”, comentó Chavarría.

Los préstamos apoyados por la Federal Housing Administration (FHA, Administración Federal de Vivienda) se caracterizan por que esa entidad da respaldo a bancos y entidades de crédito para que reduzcan su riesgo y estos puedan ofrecer créditos a personas con ingresos menores a los que se piden para los créditos convencionales. La FHA cobra un seguro de hipoteca (PMI) a los beneficiarios de sus créditos, lo que incrementa sus pagos mensuales.

Otro ejemplo de discriminación es cuando las personas interesadas en un préstamo dejan un mensaje solicitando más información y nunca se les contacta, en ocasiones porque los prestamistas o bancos los rechazan por su raza u origen nacional. El director ejecutivo de HOPE agregó que “uno de los grandes problemas que vemos con los bancos es la falla en comercializar y relacionarse con comunidades no blancas o con menos recursos”. Es importante reconocer que algunos bancos están haciendo mejor labor que otros, afirmando que tienen agentes de préstamos bilingües o asegurando que sus productos de préstamos se adaptan a personas con diferentes antecedentes.

Otro tipo de discriminación que se puede observar durante el proceso de la compra de propiedad es el conocido como “steering”, lo que se traduce en español como direccionamiento de vivienda o manipulación de vivienda. Es una práctica poco ética en la que agentes inmobiliarios guían a los compradores potenciales hacia ciertos vecindarios o lejos de ellos, basándose en su raza o etnia. Un ejemplo es “mostrarles casas a latinos solo en comunidades latinas aun cuando el cliente indicó las cosas que desea en una vivienda”, explicó Chavarría.

El valorizar una propiedad de manera incorrecta también se considera discriminación. Este es un enfoque más en el que se concentra HOPE, que aboga por que las tasaciones de casas sean justas. Lo que han descubierto es que “la industria encargada de los estimados del valor de la propiedad en general está llena de prejuicios”, comentó Chavarría. Es decir, las compañías que estiman el valor de las propiedades invierten más tiempo en ello cuando consideran que el dueño de la propiedad es blanco, son más cuidadosos y considerados y otorgan un ajuste más positivo que aumenta el valor de la propiedad. Sucede lo contrario al valorizar propiedades de gente latina o afroamericana, lo que conlleva a devaluar la propiedad, afectando la riqueza de la persona y de sus próximas generaciones.

Discriminación por número de integrantes en la familia y ordenanzas restrictivas

Las agencias que atienden a personas afectadas por casos de discriminación de vivienda han visto que los latinos son en ocasiones discriminados por el tamaño de su familia, familias con niños, limitando el número de personas que pueden habitar una vivienda. HOPE no ha reportado casos de esta índole, pero saben de su existencia.

HOPE indica que tienen preocupación por ordenanzas locales que intentan restringir el número de vehículos que una casa puede tener, pues eso afecta a las familias grandes, especialmente las intergeneracionales. HOPE ha escuchado “quejas de rechazo a permitir estacionamiento de camionetas de trabajo afuera de las casas. Si hablamos de inmigrantes en general, tienden a ser emprendedores, tienen sus pequeños negocios, de construcción, cosas así. Esas son formas veladas de apuntar a ciertos grupos de personas”, compartió Chavarría.

HOPE ha atendido quejas en las que se reporta discriminación y ha logrado cambio de políticas, a través de investigaciones de discriminación se ha logrado cambiar sistemas completos.

“Lo que le decimos a la gente [es que reaccione a] ese sentimiento en el estómago: te vas de una conversación o experiencia y simplemente sabes que algo está mal. Sabes que no te han tratado de modo justo. Esa persona debe contactarnos”, explicó Chavarría.

Por medio de diferentes vías HOPE atiende quejas de discriminación, muchos clientes prefieren proteger su identidad porque no quieren tomar el riesgo, sin embargo someten la queja porque no desean que otras familias atraviesen por lo mismo. HOPE asienta que la discriminación tiene costos humanos y financieros, un costo real que pueden tratar de recuperar en el proceso legal.

Casos de discriminación en contra de personas que carecen de estado legal son un asunto importante para HOPE, y es posible apoyar a los afectados a conseguir justicia y asegurar que son tratados como la ley requiere. La condición migratoria no es una barrera para acceder a los servicios de HOPE. Para someter en HOPE una queja por discriminación durante el proceso de vivienda o temas relacionados a discriminación de vivienda no importa el estado migratorio.

En Illinois, “este año la Illinois Human Rights Act (Ley de Derechos Humanos en Illinois) fue enmendada para incluir el estado migratorio como una clase protegida, así que la condición migratoria es protegida en Illinois, lo que significa que uno no puede ser tratado diferente en base a su estado migratorio”, explicó Chavarría.

Toda persona tiene el derecho de vivir en la comunidad u hogar de su elección. Crédito: Pexels

Alerta por estafas en ventas de propiedades con financiamiento privado

El director ejecutivo de HOPE subrayó que una de las mayores preocupaciones de su organización en estos momentos son las ventas con financiamiento privada. “Es muy parecido a la renta con opción a compra: alguien firma un contrato diciendo: ‘Te voy a comprar esta casa y siempre me va a salir muy barata’. Pero el vendedor la financia y me va a cobrar, no sé, entre un 15% y un 17% de interés. Vas a ser responsable de todas las reparaciones, pero no eres el propietario hasta que hagas el último pago”, describió Chavarría. Los contratos privados, en los que el propietario ofrece financiamiento para la compra de la casa, pueden ser un abuso o una estafa.

Es crucial que la gente entienda que estos contratos están diseñados para beneficiar al dueño de la propiedad.

Chavarría advierte de que lo que los compradores «no saben es que no son dueños de la propiedad, que no tienen los derechos tradicionales del propietario como tendría alguien con una hipoteca. Es propiedad del vendedor hasta ese pago final, y durante ese tiempo realmente no tienes derechos, si te saltas un pago, simplemente te pueden quitar la casa”.

En torno a estos casos de estafa, HOPE ha identificado situaciones en que la gente compra casas en condiciones terribles, casas por venta de impuestos, casas de embargo o que necesitan remodelación completa. Esas propiedades están siendo promovidas entre personas que regularmente tienen problemas encontrando vivienda, personas con problemas de crédito, con historial de desalojo o condenas. Ellas con frecuencia son el blanco de esos contratos.

HOPE sigue trabajando contra estos incidentes de estafas de compra de vivienda, las cuales se están reportando en todo el país y también en Illinois. Los estafadores están tomando ventaja de personas susceptibles, que son víctimas ante la promesa de ser propietarios de vivienda, a un precio carísimo. Para conocer más sobre sus derechos de vivienda, HOPE ofrece entrenamientos en español y abiertos al público en los que se habla de vivienda justa, se educa a las personas para identificar discriminación durante el proceso de compra de vivienda y también como propietarios. Toda persona en el proceso de compra de vivienda tiene derecho a una evaluación gratuita y justa.

Contacto con HOPE Fair Housing Center

hopefair.org

—

La producción y publicación de este reportaje de La Raza han sido posibles en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust a través de su programa Cross Community Impact.