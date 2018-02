Sebastián Rulli se despide de su ‘hija’ y elenco de ‘Papá a toda madre’

Esto fue maravilloso!! De la mano del gran ser humano y productor @eduardomezatv se logró que @papaatmof sea más que un proyecto en nuestras carreras y para ustedes(público precioso). Solo me queda agradecer a la vida por haberme dado la oportunidad de compartir este personaje (MauricioLopezGarza) al lado de estos excelentes compañeros y mejores seres humanos. No paramos de reírnos y gozar cada día. Se les quiere por siempre!!! Ojalá nos volvamos a cruzar pronto en otro proyecto para seguir viviendo esta Magia. Amigos por siempre!! Querido @negroaraiza (mi herrrrrmano del Alma) eres luz y alegria en todos nosotros. Querido @jcbarreto11 eres eterno!!estoy seguro que esta amistad seguirá creciendo. Y querido @sergio_mur fuiste la mejor sorpresa, de verdad que te ganaste un lugar especial en mi corazón. Todo mi cariño, respeto y admiración a todos ustedes! #GraciasTotales @canalestrellas #telenovela #papaatodamadre #papáatm #amigos #quebonitoeslobonito

A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on Jan 31, 2018 at 7:38am PST