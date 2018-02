5 tips de seguridad para conducir en terrenos nevados

Conducir en nieve puede ser complicado incluso para los expertos, así que toma en cuenta estos consejos

Los terrenos nevados son por mucho, de los que más complicaciones representan para los conductores, incluso para los más expertos, por ello es importante tomar medidas de seguridad extremas ante un terreno de este tipo, pues pese al clima, la necesidad de transportarse no disminuye.

1- Limpia el hielo de tu vehículo, de ser necesario con un cepillo. Esto parecería algo que no mejora la conducción, pero te equivocas, al descubrir por completo el techo, cristales, costado, cofre y cajuela, no solo mejorarás tu visibilidad, sino la de los demás que podrá ver tu auto en el camino.

2- Sé gentil con tu manejo, evita movimientos bruscos, e incluso, si sufres un patinón o deslizamiento, gira suavemente el volante a la dirección a la que resbalas y acelera poco a poco, con ello lograrás enderezar el vehículo.

3- Conoce tu vehículo y su frenada, debes aprender que los frenos en vehículos de doble tracción o 4X4 no le dan ninguna ventaja al frenado. La tracción es solo para acelerar, no para detener el vehículo, pues la frenada puede, incluso ser más complicada.

4- No cruces dunas ni bancos de nieve. No es bueno para tu auto pues podrías quedar atrapado en ellas, los autos comunes simplemente no pueden enfrentarse a éstas condiciones que deben ser despejadas por los trucks equipados para esta labor. Tú podrías de paso, sufrir un fuerte golpe.

5- Siempre lleva contigo equipo de emergencia. Empaca una batería extra para tu celular, lámparas de emergencia, equipo de primeros auxilios, cadenas para neumáticos, ropa extra, alimentos no perecederos y suficiente agua, incluso algún cobertor podría ser de utilidad. Si tienes posibilidades lleva contigo bengalas de emergencia.