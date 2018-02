Descubre el macabro ritual de Celine Dion antes de salir al escenario

Il y a un an, le 14 janvier 2016, René Angélil nous quittait. Son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. Today, January 14th, it’s been a year since René left us. He will always be in our hearts. -Team Céline ❤

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jan 13, 2017 at 9:01pm PST