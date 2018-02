Este video es la prueba principal en supuesto asesinato de la MS-13 en NY

El salvadoreño Óscar Antonio Blanco Hernández, de 20 años, fue asesinado a sangre fría en una calle de Queens

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) analiza un video de cámaras de seguridad en el que se observa al salvadoreño Óscar Antonio Blanco Hernández mientras camina con otros dos jóvenes antes de su asesinato a sangre fría en una calle de Queens.

El cuerpo de Blanco Hernández, de 20 años y residente de Elizabeth, Nueva Jersey, fue hallado el viernes pasado con disparos en la ingle y en la cabeza. Su cadáver se encontraba en la calle 160, cerca de la avenida 85, de Jamaica Hills.

En unas breves declaraciones sobre el crimen este martes, el jefe de Detectives del NYPD, Robert Boyce, dijo que las autoridades creen que miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron los responsables de la ejecución a sangre fría.

Aparte de las imágenes de vigilancia, el NYPD examina los contactos telefónicos que mantuvo el muchacho, como los mensajes de texto que intercambió previo a su muerte.

“Me dijo: ‘papá, no estoy en casa, llego al rato’. Pensé que era raro; él no me dice eso, no me trata así”, relató Óscar Blanco, padre de la víctima, a medios locales.

El lunes, las autoridades publicaron un boceto de la víctima para tratar de identificarlo, ya que cuando el cuerpo de Blanco Hernández fue descubierto no llevaba documentación alguna.