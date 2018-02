¿Ver a su esposa, fue la última voluntad de José José?

Viajó a Miami sin la autorización de su médico y ni su hijo sabía

El repentino viaje de José José a Miami sorprendió a sus seguidores, pero también a su doctor de cabecera y a sus allegados, incluido su hijo, José Joel.

Laura Núñez, vocera del “Príncipe de la canción” por décadas, expresó que el traslado a Estados Unidos no fue convalidado por el Dr. Carlos Chan, quien lo trató luego de ser diagnosticado con cáncer de páncreas.

“Efectivamente, el Dr. Carlos Chan no autorizaba, esa fue decisión de su hija (Sarita) y de él, estando él consciente”, dijo a la prensa mexicana Núñez, quien lo asistió durante su larga hospitalización en México.

Más adelante, la misma representante expresó que el artista de 69 años no estaba del todo enterado que viajaría: “A José yo creo que también le cayó un poquito de sorpresa. Se fue enterando poco a poquito que se iba, porque a mí no me había manifestado que se iba”.

Abordado por los medios, José Joel no pudo explicar la partida de su padre y aunque se negó a hacer más comentarios, expresó que no estaba enterado de la decisión del cantante.

“Él quería ver a su esposa, quería regresar a Miami”, expresó Núñez, aunque negó que fuera “su última voluntad”.

“José José se fue súper estable, no se fue desahuciado. Sin cáncer. El se fue perfectamente de su México, de su ciudad y del hospital”, declaró contundente.

Seguidores del emblemático intérprete se han manifestado muy preocupados por la salud de José José y han levantado cadenas de oración por su recuperación.