No caigas en la trampa por amor

La Comisión Federal de Comercio alerta a los usuarios de los sitios para conseguir parejas sobre los estafadores

Así como cientos de personas se encuentran en estos días tan cercanos al Día de San Valentín, utilizando las redes sociales, los sitios de chateo y los servicios especializados para encontrar pareja, los estafadores también lo hacen para hallar a sus potenciales víctimas.

Y es que como señala la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos en su reciente reporte, anualmente su entidad “recibe miles de informes sobre cómo los estafadores del romance crean relaciones falsas en línea solo para robar a sus víctimas”.

Datos de la FTC, desarrollados con la American Bankers Association Foundation, señalan que en 2016 las víctimas de los estafadores del romance en línea perdieron (en conjunto) la suma de $220 millones de dólares.

Cómo operan los estafadores del romance

De acuerdo con la FTC, los ladrones crean perfiles falsos y van forjando relaciones con las personas para ver cuál de ella cae en su astuto convencimiento de que “le envíe dinero en nombre del amor”.

Es tanta la astucia de estos estafadores para atrapar a sus víctimas, que hasta algunos hacen planes de boda antes de desaparecerse con el dinero.

Por lo que si un enamorado virtual pide dinero, hay que frenar de inmediato las esperanzas del corazón de haber encontrado al Príncipe Azul, porque seguramente se trata de un oportunista estafador. Tras las denuncias, la FTC ha identificado estas señales de alerta para identificarlos:

Juran con rapidez que está perdidamente enamorado/a.

Aseguran que residen en Estados Unidos, pero se encuentran fuera del país por asunto de negocios, una emergencia familiar o servicio militar.

Manifiestan que desean abandonar de inmediato el servicio de citas que están usando, para hablar mejor por el email personal o un programa de chateo.

Hablan sobre querer retornar lo más pronto posible a Estados Unidos para estar juntos, pero necesitan que se les mande dinero lo más rápido posible, a través de una transacción electrónica, ya sea para cubrir los gastos de viaje, el pago del hotel donde se encuentran, una emergencia médica que se les presentó, recuperarse de un robo o asalto que tuvieron o de los grandes gastos económicos que han tenido en el momento ante un contratiempo financiero temporal.

Qué hacer

Para no convertirse en una víctima más de los estafadores del romance, la FTC recomienda no enviar dinero para ayudar a alguien a recuperarse de un robo o asalto; no hacer ninguna compra en internet ni enviar un paquete a otro país para hacerle un favor a alguien.

Desde el primer momento que se realice alguno de los pedidos solicitados por el potencial estafador, la lluvia de pedidos no parará, como tan poco las promesas y el carameleo con palabras románticas que tan solo conducirán a una pérdida segura de dinero, que estará acompañada por una gran desilusión al descubrir que se fue engañada y usada en el nombre del amor.

Recursos

Las estafas amorosas se deben reportar en los siguientes sitios: