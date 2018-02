Liga Interamericana juega sus finales en Chitown Futbol

El campeonato de invierno 2017-2018 de la Liga Interamericana llega a su fin este domingo 18 de febrero en Chitown Futbol. La conclusión del torneo que jugó todos los domingos por la mañana tiene como plato fuerte el choque entre Tilza Morelos y Deportivo Cano en la final libre varonil a las 10:40 am.

Mientras que en los veteranos, CD Vagos vs Deportivo León juegan su final a las 9:40 am y en la división femenil libre CD Vagos y las Panteras buscarán el primer lugar a las 9 am.

Semifinales en Mundi Soccer League

Mundi Soccer League, que dirige el ecuatoriano Juan Jaramillo, informó que el mismo domingo 18 de febrero celebra las semifinales de invierno también en Chitown Futbol.

Por el pase a la final, TMT se enfrenta al San Pablo a las 8:30 pm y a las 9:05 pm Fire Evolution contra A&L Towing. La final es el domingo 25 de febrero y estará en disputa el premio de $4,000 al campeón y $2,000 al segundo lugar.