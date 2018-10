Horóscopo de octubre: Los planetas y su influencia en cada signo del zodiaco

Con Marte en once, lo social se va a entremezclar fuertemente con lo laboral. Aprovecha la energía de Libra, no dejes que los enojos entorpezcan los buenos negocios.

Este mes vas a pescar con mucha lucidez qué se teje por debajo de lo que aparece en asuntos de finanzas conjuntas. Escucha tu intuición, que va a sorprenderte.

Empatía hasta en las más pequeñas decisiones/elecciones y una enorme sintonía. Con tu amor, todo sobre ruedas.

Soltar formas, bienes y cosas que están de más en tu vida.

Una puerta laboral se cuela a partir del 13, no te la pierdas.

TU ALIADO

Acuario se juega por vos.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Marte en tu casa 6, un mes laboral de situaciones límites que van a hacer que algo cambie ahí. Todo te va a empujar a jugarte por lo que vos quieress.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Contactos con gente de afuera van a despertarte ganas de viajar. Poné tu pasaporte al día, lo vas a necesitar de aquí a dos meses. Además, una propuesta societaria sorprendente. No decidas sin asesorarte.

AMOR Y SEXO

Cuidado: una energía de altísima intensidad puede potenciar el deseo o los enojos. Tu pareja te hace una propuesta jugadísima.

EL DESAFÍO

Involucrarte en una actividad inexplorada por vos.

LA OPORTUNIDAD

Charla familiar reveladora.

TU ALIADO

Piscis te emociona con su entrega.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en diez, todo lo que hagas va a estar absolutamente teñido por tu emoción más profunda. Vas a sentir que algo invisible te va soplando por dónde ir.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Vas a tomar conciencia de tu empoderamiento y en todo, incluso en tu trabajo, vas a poder jugar mucho más hábilmente.

AMOR Y SEXO

Haz un pequeño paréntesis y date cuenta de qué es lo que no le manifiestas a tu pareja por temor al rechazo. Rompe tus limitaciones.

EL DESAFÍO

Pescar de dónde salen de vos respuestas mecanizadas y reacciones automáticas… y soltarlas.

LA OPORTUNIDAD

Informarte sobre algo absolutamente novedoso.

TU ALIADO

Virgo valora tu valor.

TUS PLANETAS ESTE MES

Mucha intensidad va a circular en todo lo que compartas, desde un negocio hasta un paseo. Ni hablar de la sexualidad, vas a irradiar un magnetismo muy poderoso.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Vas hacia un proyecto donde puedas jugar más tu independencia y tu creatividad. ¿Cambio de trabajo? Si no es eso, en paralelo a lo que ya haces, vas a concretar algo en lo que expreses tu originalidad.

AMOR Y SEXO

En charlas que nunca tuvieron con tu amor van descubriendo algo del vínculo que no había surgido hasta ahora. Además, pasión sin límites.

EL DESAFÍO

Poner límites sin pudor ni culpa.

LA OPORTUNIDAD

Avanzar unos cuantos pasos en jugar tu autoridad laboral.

TU ALIADO

Virgo acompaña tu crecimiento.

TUS PLANETAS ESTE MES

Venus en tu casa cuatro marca un momento ideal para hacer esos cambios en tu hogar que venís postergando.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

A partir del 10, noticias familiares que te hacen feliz. Ojo en el trabajo: tensión dentro de relaciones pueden inquietarte. No tengas miedo, sé fiel a lo que piensas.

AMOR Y SEXO

Si estás en pareja, más creatividad y una energía que despierta tus ganas de más. Si estás sin pareja, a partir del 10, un encuentro cambia tu panorama afectivo.

EL DESAFÍO

Sacar del cajón de las emociones escondidas eso que sentís.

LA OPORTUNIDAD

Cambiar la relación con tu cuerpo y equilibrar más tu salud.

TU ALIADO

Acuario te inspira creativamente.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Marte en seis, lo de todos los días requiere orden para no desbordarte. Vas a estar queriendo armar tu propio proyecto. Es el momento de ir por lo tuyo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Gastos extras y preocupación por temas de dinero. Hasta el 26, cuídate y no te asocies con quienes no te cierran, aun cuando ese motivo sea aparentemente irracional.

AMOR Y SEXO

Sensación reconfortante con tu amor. Pero… no proyectes, no idealices, no te vacíes de vos.

EL DESAFÍO

Reconsiderar creencias a las que apostaste hasta ahora y escuchar otras verdades sin ofenderte.

LA OPORTUNIDAD

Encuentro con tu creatividad.

TU ALIADO

Sagitario te propone escaparte de rutinas.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con el Sol en uno y con Marte en la casa del “yo soy yo”, es momento de darles rienda suelta a tus propios dones y talentos. Cambia tu mirada de la realidad y tu vida se llena de entusiasmo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Saturno y Plutón propician una limpieza a fondo con los tuyos, sobre todo con tus varones: tu padre, tus hermanos, tus hijos.

AMOR Y SEXO

Sinceridad y charlas que ponen de relieve la solidez de la pareja que estás construyendo. ¿Un proyecto laboral juntos, quizás? Algo los va a reunir más allá de lo cotidiano.

EL DESAFÍO

Soltar el miedo a poder.

LA OPORTUNIDAD

En lo laboral, un proyecto se vuelve posible de concretarse.

TU ALIADO

Leo confía en vos.

TUS PLANETAS ESTE MES

Venus va a estar exaltando tu magnetismo escorpiano. Sé cauta a la hora de comunicarte. Esto no significa no expresarte, sino hacerlo con sabiduría.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En tu trabajo, cambios y nuevas propuestas que al principio pueden generarte inquietud, pero que van a funcionar beneficiándote a vos y a todos.

AMOR Y SEXO

Con tu amor, espacios de comunicación que hacen que la intimidad sea maravillosa. Todo el mes, diversión y ganas de estar juntos.

EL DESAFÍO

Soltar el control de tu ego y dejar que tu conciencia te guíe.

LA OPORTUNIDAD

Una revelación familiar les da sentido a hechos repetitivos.

TU ALIADO

Aries te abre camino.

TUS PLANETAS ESTE MES

Marte y Urano rompen tu rutina. Una actividad creativa te hace recuperar ese estímulo que tanto extrañabas. Descubrís capacidades que desconocías de vos y posibilidades insospechadas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

La consigna es no evitar entrar en zonas oscuras. Se destapa una olla familiar que trae revuelos. A partir del 19, resultados fabulosos por tu eficiencia en tu trabajo.

AMOR Y SEXO

Sentís que la relación se va tejiendo sobre un piso afectivo consistente y, a la vez, flexible. Con tu pareja, libertad y entrega personal.

EL DESAFÍO

No surfear las tensiones: ¡si están ahí, es para algo!

LA OPORTUNIDAD

Un viaje interior sin desperdicio.

TU ALIADO

Cáncer genera un clima confiable.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna y con Neptuno en tres, a tu mirada realista se le suma una energía sutil que abre tu intuición en grados superlativos, no la desestimes: es aplicable a todo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu mente, en una propuesta muy atractiva, aunque agotadora. Piensa bien antes de decidir. Saturno te propone ir despacio y no desbalancear tu energía con más exigencia.

AMOR Y SEXO

Creatividad y juegos le dan a la relación un toque de gracia que suma puntos al camino ascendente de compromiso y amor por el que van transitando.

EL DESAFÍO

No controles tanto: suelta y confía.

LA OPORTUNIDAD

Anímate a ir por ese emprendimiento arriesgado, es para ganar.

TU ALIADO

Virgo te regala una enseñanza.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en Piscis, dale rienda suelta a tu intuición a la hora de elegir dónde poner tu dinero. Esta vez, si lo racional pesa más, el resultado puede ser la pérdida. ¡Ojo!

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Marte va a cargar las tintas de tus enojos. Esta energía es potente y dinámica si no se retiene. Dale curso con inteligencia. En tu trabajo, accionar es la estrategia.

AMOR Y SEXO

“Al pan, pan, y al vino, vino” con tu amor. Acuérdate: los otros son espejo de tu forma afectiva de intercambiar.

EL DESAFÍO

Correrte de la inflexibilidad que raya en la arrogancia.

LA OPORTUNIDAD

Abrir la llave de tu combustible espiritual, que está ahí llamándote.

TU ALIADO

Piscis te da la clave.

TUS PLANETAS ESTE MES

Tu presencia cambia el resultado dentro de un grupo de trabajo con un enorme viento a favor. Tus compañeros te lo agradecen y el universo te recompensa.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu palabra impacta por la profundidad de lo que decís. Date a conocer. Lo que vos sentís, piensas y sabes les hace bien a muchos, y genera una energía copada.

AMOR Y SEXO

Planificando un viaje juntos. Menos enojos y muchas cosas en común hacen que el hilo de entendimiento sea más profundo.

EL DESAFÍO

Bajar un cambio con la impaciencia, no te precipites.

LA OPORTUNIDAD

Un encuentro real, virtual o astral te alivia, te hace muy bien.

TU ALIADO

Libra abraza tu propuesta.

Por: Ana Bilsky