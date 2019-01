El ‘histórico’ Juan Hernández del América entrenó en Chicago

El exjugador estuvo varios días en la ciudad viendo jugadores y ofreció una clínica a niños

Considerado una de las leyendas vivas del Club América, Juan Hernández visitó Chicago para ver jugadores y ofrecer una clínica a niños futbolistas. El ‘Che Che’, histórico defensa de acuerdo a la página del América, vino a Chicago para la apertura de La Academia de Futbol de la Liga Latinoamericana.

Hernández trabajó con niños técnicas básicas del futbol y durante su estancia se dedicó a observar jugadores en el área.

Cuestionado sobre cuál es el enemigo del futbolista amateur, Hernández soltó que es el dinero.

“A temprana edad detectan el talento y te ofrecen un dinero, y ya creen que con eso pueden vivir y pueden hacer sus cosas y dejan un equipo profesional porque en un año o dos no percibes una cantidad buena”, declaró el exlateral derecho de las Águilas del América.

“Te vas a trabajar y ganar un dinero que te da la gente, y el talento se pierde porque no lo canalizas a llevarlo a un equipo profesional”, remató el ‘Che Che”’ Hernández.

Juan Hernández debutó un 16 de septiembre de 1983 con el Necaxa, pero pronto se convirtió en americanista.

“Yo nací en la cantera del Necaxa pero ya sentía los colores del América porque me tocaron entrenadores como José Antonio Roca que me debutó y el ‘Pichojos’ Pérez, que son americanistas, por algo me tocó gente que había jugado en ese club”.

El ‘Che Che” Hernández apadrinó la inauguración de la Academia de Futbol para niños y jóvenes que entrena lunes y miércoles de 7:30 pm a 8:30 pm en Ashland y Pershing bajo el auspicio de la Liga Latinoamericana.