Ladies Steel City FC y Cicero Jaguars en liga semiprofesional UPSL

Ambos clubes buscan oportunidades y crecimiento de las mujeres en el futbol

Los equipos Ladies Steel City FC de Joliet y Cicero Jaguars se reportaron listos para jugar en la liga semiprofesional femenil UPSL (United Premier Soccer League).

Angélica Salazar, administradora de Cicero Jaguars, informó que el propósito de debutar jóvenes mujeres en la UPSL es para que tengan un mejor futuro deportivo.

“Porque después de que se gradúan ya no tienen dónde jugar, más que las ligas locales”, explicó Salazar.

De acuerdo a la entrevistada, ser jugadora semiprofesional es pertenecer a una liga de desarrollo y no implica recibir sueldo alguno. Esto debido a que podrían ser firmadas por alguna universidad y para ello no deben ser profesionales.

La temporada de Cicero Jaguars consistirá en 10 juegos de liga y dos amistosos.

Jason Almazán, fundador de Ladies Steel City FC de Joliet, Illinois, coincidió en que el objetivo es proyectar mujeres futbolistas al profesionalismo. “Esto es para que mujeres tengan esa misma oportunidad como los hombres, y quiero empezar a cambiar eso”, detalló Almazán.

“Los hombres tienen oportunidad de ir a segunda o tercera división, y las mujeres todo lo que tienen son ligas chiquitas que no son malas pero no tienen el objetivo de ir hacia delante”, detalló.

Las fechas de los juegos inaugurales para ambos clubes aún estaban pendientes, y mientras tanto Ladies Steel FC ya tiene un calendario de partidos amistosos.

Cicero Jaguars por su parte celebrará una sesión (tryouts) para buscar jugadoras mayores de 17 años el 30 de marzo en Chitown Futbol.

El costo es de $30 dólares y para informes llame a Angélica Salazar al 708-833-2185, al coach José Montenegro al 708-589-5920 o a Esmeralda Valencia al 773-536-7239.

La liga UPSL femenil consiste en cinco conferencias y Cicero y Joliet pertenecen al medio oeste.