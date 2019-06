“Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”, dijo diputado; piden destituirlo

El diputado generó una lluvia de criticas y piden su destitución

MÉXICO – Héctor Alonso Granados, diputado de Puebla desató polémica luego de lanzar fuertes declaraciones para fijar su posición contra la legalización del aborto en la entidad.

“Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”, dijo el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se embarazan sin desearlo.. son “irresponsables en el sexo… el Estado no debería cargar con esa irresponsabilidad”, indicó el diputado morenista.

Es así que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó que el diputado Alonso Granados sea separado de la bancada del partido en el Congreso de Puebla por sus comentarios misóginos.

A través de un oficio, la CNHJ pidió a Gabriel Biestro Medilla, coordinador parlamentario de Morena, que en un plazo no mayor a tres días hábiles realice las diligencias necesarias para expulsar al legislador.

Asimismo, le mandató que informe a esta Comisión el cumplimiento de lo requerido en un plazo no mayor de 24 horas a partir de su ejecución.

En el documento, los comisionados consideraron que es evidente que Alonso no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena.

El 29 de mayo pasado a través de un programa transmitido en Facebook llamado “Factor Radio”, el legislador poblano se manifestó en contra de la interrupción legal del embarazo.

“Perdóname la expresión, eh, porque no la dije yo solamente, y lo estoy pensando si la digo, pero: hay que pensar antes de abrir las piernas, que pensemos antes de abrir las piernas ¿y dejarte embarazar? ¿Por qué me quieren trasladar al Gobierno un acto irresponsable de sexo?”, declaró.

Además, el pasado 20 de mayo, el diputado votó en contra de la iniciativa para prohibir la publicidad con estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos hacia las mujeres.

“Ahora salen con sus mojigaterías. ¡Ay, no podemos poner mujeres porque me ofende como mujer! ¡Por favor, digo, no sean hipócritas! No debemos caer en este tipo de circunstancias, con leyes que nadie les va a agradecer, al contrario, van a llover amparos”, manifestó en tribuna.

Con información de Agencias