Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 28 de junio

American Fest

La ciudad de Cicero organiza una fiesta grande en el Parque de Cicero (3400 S. Laramie Ave.) el 28 y 29 de junio, de 6:30 pm a 10 pm, y el 30 de junio y 1 de julio, de 2 pm a 10 pm, para conmemorar la Independencia de los Estados Unidos de América. Habrá música en vivo, platillos deliciosos y entretenimiento para toda la familia. La entrada es gratis. www.thetownofcicero.com/american-fest

Exposición de flores

Serás transportado a los años 60 durante el recorrido por la exhibición de flores tropicales titulada ‘Summer of Love’ en el invernadero de Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) hasta el 22 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory-0

Playas de Chicago

Abrirán las 26 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 2 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Cirque du Soleil: ‘Volta’

Hace 30 años que el Cirque du Soleil visitó la ciudad de Chicago por primera vez y hoy regresa con un nuevo espectáculo titulado ‘Volta’, que se estrenará por primera vez en el Soldier Field (1401 Museum Campus Drive). Entre aerialistas, equilibristas, malabaristas, contorsionistas y titiriteros, el espectáculo ‘Volta’ busca entretener y motivar a todos los espectadores a librarse de comentarios negativos. El evento culminará el 6 de julio. Boletos $49- $280. www.cirquedusoleil.com/volta

Sábado 29 de junio

SummerDance

El grupo salsero Charangueo será acompañado por la compañía de baile Latin Street durante el concierto y baile del género salsa. Los bailarines le enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración de baile arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm en el Parque Grant (601 S. Michigan Ave.). La entrada es gratis. www.ChicagoSummerDance.org

Regata de botes y fiesta de independencia

Será un despliegue de botes de cartón que intentarán flotar sobre el agua durante la Regata de Botes de Cartón de Lake Ellyn (185 Spring Ave., en Glen Ellyn) a las 12 pm. Además, el suburbio de Glen Ellyn celebrará la Independencia de Estados Unidos con juegos pirotécnicos y un festival de camionetas para comida ambulante el 4 de julio, de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. www.glenellyn4thofjuly.com/BoatRegattaPicnic.html

Festival del Orgullo Gay

Las celebraciones del Mes del Orgullo Gay tendrán como atracción principal el festival familiar en el Parque Ping Tom (1700 S. Wentworth Ave.) de 11 am a 4 pm. Habrá comida, música en vivo y actividades para toda la familia. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/queering-parks

Concierto de banda

Banda La Tunera, AK-7, Memo Ibarra & Francisco Javier amenizarán el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $25. www.vivatumusica.com

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.org/explore/fireworks/

Domingo 30 de junio

Festival de mariachi

En el encuentro de mariachis más grande en Estados Unidos se presentarán la cantante de música ranchera Aída Cuevas, el Mariachi Herencia de México, el Mariachi Juvenil Tecalitlán y el Mariachi Aztlán de la Universidad de Texas-Río Grande. Es el quinto aniversario del festival musical y evento familiar, que se realizará en el Parque Millennium (201 E. Randolph St.) de 4 pm a 8:30 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/MariachiHerMex/

‘La Havana Madrid’

La historia de uno de los primeros sitios donde los latinos en Chicago llegaron a disfrutar de música del género salsa y en español llega a la escena en la pluma de Sandra Cisneros. Participa el grupo colombiano Carpacho y Su Súper Combo. En el Teatro Den (1331 N. Milwaukee Ave.). Boletos $35-$60. www.teatrovista.org/havana

Desfile Orgullo del Gay

Las celebraciones del Mes del Orgullo Gay tendrán como atracción principal el tradicional desfile en el barrio de Lakeview, que arrancará a las 12 pm en las esquinas de la Broadway St. y Montrose Ave. y culminará en la Cannon Drive y Diversey Pkwy. Será un espectáculo divertido caracterizado por su magnitud y esplendor. Habrá más de 150 carrozas alegóricas, bandas de música y políticos y líderes comunitarios. La entrada es gratis. www.chicagopridecalendar.org/Parade.html

Lunes 1 de julio

Películo de Thor

Ven a ver la película del ‘Thor: Ragnarok’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 6:30 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Martes 2 de julio

Arpistas Clásicos Mexicanos

Dos arpistas mexicanos, Baltazar Juárez y Betuel Ramírez, interpretarán canciones icónicas con uno de los instrumentos clásicos, el arpa, durante el evento musical que se realizará en la UNAM (350 W. Erie St.) a las 6 pm. Boletos $10. arpistasmexicanos.bpt.me

‘El mago de Oz’

Conmemorarán el aniversario número 80 de la película ‘El mago de Oz’ con la proyección del largometraje ‘The Wiz’ en el Parque Millennium (201 E. Randolph St.) a las 6:30 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Millennium Park Summer Film Series’. La entrada es gratis. www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park7.html

Miércoles 3 de julio

Festival de Costillas de Naperville

Degusta de unas costillas horneadas, habrá música en vivo y fuego pirotécnicos a las 9:30 pm en el Parque Knoch (724 S. West St., en Naperville) el 4 de julio. Este año, el festival contará con la presencia del cantante cubano de música urbana Flo Rida, el 4 de julio. El RibFest de Naperville se llevará a cabo del 3 de julio al 6 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos $5-$250. http://www.ribfest.net

Oak Fest

Diviértete sobre los juegos mecánicos y aprecia los autos antiguos que estarán en exhibición durante el festival de la Independencia de los Estados Unidos en Oak Forest (159th y Central Ave.). El festival familiar arranca el 3 de julio, a las 6 pm, y continúa el 4 de julio, de 3 pm a 12 am. Habrá fuegos pirotécnicos a las 9:30 pm. Además, habrá música en vivo el 5 de julio, de 6 pm a 12 am, el 6 de julio, de 3 pm a 12 am, y el 7 de julio, de 11 am a 10 pm. La entrada es gratis. oakfest.com

Jueves 4 de julio

Festivales de costillas

Saborea las diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el Windy City RibFest (4800 N. Broadway) que se realizará del 4 al 6 de julio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. www.chicagoevents.com/events/windy-city-ribfest

Festival de globos aerostáticos

Casi 30 globos aerostáticos volarán sobre el suburbio de Lisle en el ‘Eyes to the Skies Festival’, en el parque Lisle (1925 Ohio St.) del 4 al 6 de julio, de 12 pm a 11 pm. El público podrá vivir el mosaico de mil colores desde la tierra y disfrutar de los fuegos pirotécnicos a las 9:45 pm los tres días del festival. Boletos $10-$65. eyestotheskies.org

Celebración del 4 de Julio en Navy Pier

Disfruta del espectáculo de fuegos artificiales en Navy Pier (600 E. Grand) el 4 de julio, a las 9:30 pm. La entrada es gratis. navypier.org/4th-of-july-navy-pier

Fuegos artificiales en Aurora

En Aurora arranca el espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 pm, en el parque McCullough Park (150 W. Illinois en Aurora) y en el parque RiverEdge (360 N. Broadway). El desfile conmemorativo iniciará en las esquinas de las Calles Benton y River, a las 10 am. La entrada es gratis. www.aurora-il.org/1238/4th-of-July-Fireworks