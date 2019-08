Juegan futbol para prevenir la violencia en barrios de Chicago

Un total de 26 partidos finales con cientos de niños y jóvenes fue el saldo de la jornada de salud mental y alto a la violencia en el barrio Brighton Park.

Organizada el pasado viernes 2 de agosto por la organización Alfa (All Family Active), que dirige Humberto Nava, el evento incluyó pláticas con dos profesionales de la salud mental.

El directivo de Alfa destacó que el objetivo de estos torneos es prevenir la violencia en barrios latinos considerados de alto riesgo.

Fueron 26 finales de futbol con equipos de la liga Kelly Soccer League en diversas categorías y cada club ganador recibió una trofeo donado por PSPC (Partnership for Safe and Peaceful Communities).

Y al mismo tiempo que se disputaban las finales, dos profesionales de la salud mental ofrecieron consejos a los padres de familia y jóvenes sobre cómo detectar y prevenir la violencia.

Humberto Nava dijo que este es el segundo evento que organiza Alfa y adelantó que el próximo será en el Marquette Park en septiembre con equipos de la liga infantil WAYS.