La disciplina ha llevado a Jesús Cervantes a jugar en Europa y Centroamérica

Y busca regresar al viejo continente a la tercera división de la liga portuguesa

Forjado en Chicago, Jesús Cervantes es un conocido futbolista codiciado por equipos locales.

La aventura profesional de Jesús comenzó tras graduarse del Morton College cuando viajó a unas pruebas en Europa por recomendación de su amigo Javier Yépez.

Tras ser seleccionado, Cervantes regresó a Chicago para ponerse a las órdenes de un entrenador croata con el fin de volver a una “vitrina de jugadores”, el “European Tour”, donde disputó partidos contra el Dinamo de Zagreb, Slaven Belupo, el NK Lucko y el NK Sesvete.

Actualmente Jesús juega para La Piedad de Chicago después de jugar con el Diarangen FC, en el futbol de Nicaragua.

A un mes de su regreso de Centroamérica, Jesús es agente libre y juega para La Piedad, y revela que podría unirse a la liga USL, aunque también espera el llamado a un equipo de tercera división en Portugal.

Convencido de que Chicago es cantera de futbolistas, Cervantes sabe que el talento no es suficiente.

“La mayoría de las veces el talento no lo es todo si no tienes la disciplina y dedicación”, advierte el jugador de origen mexicano.

Y fue más sincero: “En mi caso, yo no me considero un jugador de talento natural. Siempre me ha tocado trabajar lo doble para estar a nivel”, confesó el futbolista.

¿Cuál es tu consejo?

“Para todos aquellos que tienen ese sueño de llegar a ser futbolista profesional, mi consejo es que nunca paren de trabajar, de aprender cosas nuevas cada día que les puedan ayudar a ser mejores jugadores y siempre ser disciplinados dentro y fuera del campo. Creer en sí mismos y por último, no perder la fe”, remató Jesús Cervantes.