Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 25 de octubre

Disney on Ice

Todas las princesas de Disney patinarán sobre hielo durante el espectáculo titulado Disney On Ice ‘Dream Big’ del 25 al 27 de octubre, en el BMO Harris Bank Center (300 Elm St., en Rockford). Habrá una función en español durante el Día de los Hispanos el 27 de octubre, a las 4 pm. Boletos $15-$60. www.vivatumusica.com

Películas de terror y veladas

Disfruta de la película ‘Interview with a Vampire’ aire libre mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca de la costa del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/halloween

Noche de 1,000 calabazas

Más de 1,000 figuras talladas en calabazas decorarán el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Road, en Glencoe) durante el festival familiar ‘Jack-o’-Lanterns’, que se realizará hasta el 27 de octubre, de 6:30 pm a 10:30 pm. Boletos $11-$18. www.chicagobotanic.org/halloween

Huerta de calabazas

Ven y disfruta del carnaval, zoológico de animales, pinta caritas, concurso de disfraces y un huerto de calabazas en el Estadio SeatGeek (7000 S. Harlem Ave., en Bridgeview) el 25, 26 y 27 de octubre, viernes de 4 pm a 9 pm, sábados de 12 pm a 9 pm y domingos de 12 pm a 8 pm. Boletos $20-$35. La entrada es gratis con la compra de un boleto para el estacionamiento. www.pumpkinpatchfestival.com

Festival de Cine Internacional de Chicago

El aniversario número 55 del festival cinematográfico ofrecerá una selección amplia de películas de alrededor del mundo, y contará con la visita de varios actores y directores latinoamericanos, hasta el 27 de octubre en el AMC River East 21 Theater (322 E. Illinois St.). Habrá funciones desde las 12 pm hasta las 9 pm. Boletos $10-$28. www.chicagofilmfestival.com

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago regresa con la presentación de ‘Back in the Day: An 80s House Music Dancesical’, un musical que destacará la música más popular de los años 80 del autor Miranda González. En el UrbanTheater Company (2620 W. Division St.) hasta el 2 de noviembre. Boletos $15-$25. www.clata.org

UniverSoul Circus

Volarán por el aire los acróbatas y aerialistas cubanos del Circo UniverSoul, quienes se presentarán bajo la carpa en el Parque Washington (5100 S. Cottage Grove) hasta el 11 de noviembre. Es un espectáculo para toda la familia. Boletos $22-$55. www.universoulcircus.com

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, el viernes, sábado y domingo, de 10 am a 5 pm, hasta el 27 de octubre. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/fall-fest

Obra de teatro: ‘Hope: Part II’

Arrancará la nueva temporada de la compañía teatral Teatro Vista con la presentación de ‘‘Hope: parte II de una trilogía mexicana’, en el Teatro Victory Gardens (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 27 de octubre, de jueves a sábado, a las 7:30 pm, y los domingos a las 3 pm y miércoles a las 10:30 am. La puesta en escena de la guionista Evelina Fernández seguirá la travesía de la familia mexicana, los Morales, en los Estados Unidos en los años 60. Boletos $30-$35. www.teatrovista.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos, visita con los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 3 de noviembre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $11.99- $22.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: 13th Floor

Tendrás que caminar entre los zombis que vagan la casa de tormenta 13th Floor (1940 George St. en Melrose Park) durante tu visita. En un segundo cuarto, podrás explorar una cantera abandonada donde te encontrarás cara a cara con las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 9 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Boletos $19.99-32.99. www.13thfloorchicago.com

Manzanar Jonamac

Podrás caminar por 65 acres en un huerto de manzanas Jonamac (19412 Shabbona Rd.) en Malta y desprender 35 diferentes variedades de la fruta de más de 5,000 árboles con tus propias manos, hasta el 27 de noviembre, de 9 am a 5 pm. Costo basado en actividad. www.jonamacorchard.com

Exhibición de arte

Explora una variedad de instalaciones de arte hechas con calabazas y decoraciones de Halloween en ‘Pier Pumpkin Lights’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 1 de noviembre, de 5 pm a 10 pm. La entrada es gratis. bit.ly/PierPumpkinLights

Sábado 26 de octubre

Boo! at the Zoo

El Zoológico Brookfield conmemorará el Día de las Brujas con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por un carro de heno embrujado, una granja de calabazas y brincolines, sábados y domingos hasta el 27 de octubre, de 10 am a 5:30 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.czs.org

Criaturas de la noche

Búhos, víboras, murciélagos y otras criaturas de la noche saldrán a saludar a los jóvenes pidiendo dulces durante el evento familiar en el invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) de 12 pm a 3 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org/event/creatures-of-the-night-2019

Celebración del Día de los Muertos

La escena del festival comunitario con motivo de la tradición cultural del Día de los Muertos se realizará en las instalaciones del Instituto Arturo Velásquez (2800 S. Western Ave.) de 9 am a 2 pm. Habrá música en vivo, actividades para los niños, demostraciones y antojitos típicos de la época. La entrada es gratis. www.chicagolatinamoms.com

‘Trick or Treat’ en Navy Pier

Piérdete en el laberinto de maíz, participa en el concurso de disfraces y pide dulces en el centro de entretenimiento Navy Pier (600 E. Grand Ave.) el 26, 27 y 31 de octubre, de 2 pm a 6 pm. La entrada es gratis. navypier.org/halloween

Presentación de libro

La periodista mexicana Anabel Hernández y Patrick Radden Keefe, quien contribuye a la revista The New Yorker, presentarán el libro ‘Narcoland’ durante el Festival de Humanidades, que se realizará en el Museo Field (1400 S. Lake Shore Dr.) a las 2 pm. Boletos $10-$26. www.chicagohumanities.org

Tributo a Gael García

Regresa el actor y director mexicano Gael García al Festival Internacional de Cine en Chicago para presentar su más reciente producción cinematográfica ‘Chicuarotes’. La trama gira en torno a las vidas de dos jóvenes pobres quienes invierten en una planta de electricidad y terminan en el enredado mundo del crimen. La proyección se realizará en el AMC River East (322 E. Illinois St.) a las 6 pm. Boletos $28. www.chicagofilmfestival.com

El Tri

Todos están invitados a celebrar 50 años de “rocanrol” con Alex Lora, el vocalista de la legendaria banda de rock mexicana El Tri, quien cantará todos sus éxitos durante el concierto y baile en Chicago. Además, se presentarán Victimas del Cerebro y La Castañeda en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos $64. www.vivatumusica.com

Domingo 27 de octubre

Celebración del Día de los Muertos

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) será la escena del festival comunitario con motivo de la tradición cultural del Día de los Muertos, de 3 pm a 8 pm. Habrá música en vivo, actividades para los niños, una demostración del pan de muerto y una ofrenda virtual en la que se proyectarán las fotográficas de nuestros fallecidos. La entrada es gratis. www.dayofthedeadxicago.org

Recorrido de Halloween

Todos están invitados a participar en el desfile y recorrido por la comunidad de Lincoln Park para pedir dulces del Día de las Brujas en los negocios locales sobre la Calle Clark, entre las calles Armitage y Diversey, de 1 pm a 4 pm. La entrada es gratis. www.lincolnparkchamber.com/event/spooktacular

Marc Anthony

A cantar a todo pulmón todos los éxitos musicales del cantautor Marc Anthony, quien llegará con su gira estadounidense titulada ‘Opus’ al Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $59- $1,500. www.vivatumusica.com

Martes 29 de octubre

El Festival de Música Latina

Escucha una colección de canciones españolas y mexicanas interpretadas por el pianista David Schrader, quien utilizará los instrumentos clásicos-el clavecín y el clavicordio- durante su concierto. El concierto es parte del decimocuarto aniversario del Festival de Música Latina y se realizará en la Biblioteca Harold Washington (400 S. State St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. latinomusicfest.org

Jueves 31 de octubre

Fiesta de Halloween

Toda la familia está invitada a disfrutar de una fiesta escalofriante en el Parque Dvorak (1119 W Cullerton St.) de 5:30 pm a 8:30 pm y en el Parque West Lawn (4233 W. 65th St.) de 4:30 pm a 6:30 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/halloween

Desfile de Halloween

‘Halsted Embrujada’ es el título del desfile, al cual todos están invitados a participar con sus disfraces, que realizará sobre la calle Halsted, entre las calles Belmont y Addison, de 7:30 pm a 10:30 pm. La entrada es gratis. northalsted.com/events/halloween