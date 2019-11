Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 29 de noviembre

Bad Bunny

El reggaetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, traerá el sonido de ‘trap’ latino a Chicago durante su concierto en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $49-$169. www.vivatumusica.com

Zoo Lights

Podrán ver cómo tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirse al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) el 29 y 30 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre, del 5 al 8 de diciembre, del 12 al 23 de diciembre, del 26 al 31 de noviembre, y del 1 al 5 de enero, de 4:30 pm – 9 pm. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Santa Claus en la CTA

El trineo de Santa Claus transitará sobre la ‘L’, el sistema de transporte público de Chicago en la líneas anaranjada y verde el 29 de noviembre y 3 de diciembre; en la línea verde el 30 de noviembre; y en las líneas anaranjada y café el 4, 5, 6 y 7 de diciembre. Además, el tren decorado recorrerá la línea rosa el 10 y 11 de diciembre. La entrada es gratis con la compra de un viaje por tren. www.transitchicago.com/holidaytrain

Festival de luces en Aurora

La Navidad arrancará en el suburbio de Aurora con la iluminación del bosque en el Parque Phillips (1000 Ray Moses Dr.). Luces de todos los colores del arcoíris alumbrarán los túneles oscuros que el público podrá recorrer durante su visita al marco maravilloso hasta el 26 de diciembre, de 5 pm a 9 pm. La entrada es gratis. aurorafestivaloflights.com

Viaja sobre el Polar Express

Disfruta de un chocolate caliente mientras recorres el centro de Chicago en un tren mágico. El tren navideño de la Amtrak arrancará de la estación Union (225 S. Canal St.) y culminará en el Bulevar Jackson, hasta el 29 de diciembre. Boletos $38-$70. www.chicagothepolarexpressride.com

Festival ‘Illumination’

Es el séptimo año que la temporada navideña la celebran con luces en el Morton Arboretum (4100 Rte. 53, en Lisle) hasta el 5 de enero. Los colores iluminarán el camino por el jardín interactivo, que responderá a tus movimientos de 4:30 pm a 9:30 pm. Boletos $7-$23. www.mortonarb.org

Espectáculo de luces

Vive una experiencia mágica en el Jardín Botánico de Chicago, que contará con incontables arboles iluminados, un túnel de luces brillantes y fogatas para asar malvaviscos. El evento familiar titulado ‘Lightscape’ encantará desde el más pequeño de la familia de 4:30 pm a 10 pm hasta el 5 de enero de 2020. Boletos $8-$23. www.chicagobotanic.org/lightscape

El Árbol en el Parque Millennium

Encenderán el árbol de Navidad en Chicago, una tradición de los últimos 106 años, cerca de la escultura ‘The Cloud’ (mejor conocida como ‘Bean’) en el Parque Millennium (201 E. Randolph) a las 6 pm. El árbol de 55 pies de altura estará en exhibición hasta el 6 de enero del 2020. La entrada es gratis. www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca.html

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición en Chicago, dónde el público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas hasta el 24 de diciembre, del domingo al jueves de 11 am a 8 pm y del viernes al sábado, de 11 am a 9 pm. Además, se inaugurará el mercado navideño en el estadio de béisbol Wrigley Field (3635 N. Clark St.) el 22 de noviembre, a las 11 am. La entrada es gratis. www.christkindlmarket.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo en la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ del Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $10.95-$19.95. www.msichicago.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino por el conservatorio de plantas hasta el 5 de enero del 2019. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/conservatories-greenhouses

Sábado 30 de noviembre

Holiday Magic

Hasta el 31 de diciembre podrás disfrutar de música en vivo, actividades familiares y el espectáculo de luces titulado ‘Holiday Magic’ en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd.) mientras saboreas un chocolate caliente y aprendes sobre los animales que habitan el zoológico, de 4 pm a 9 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.brookfieldzoo.org/CZS/magic

Banda La Arrolladora

La popular La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho pondrá a todos sus seguidores a bailar al interpretar sus canciones famosas durante el concierto y baile en el Rosemont Theater (5400 N. River Rd., en Rosemont,) a las 7 pm. Boletos por adelantado $49-$119. www.vivatumusica.com

Los Yonic’s

A bailar toda la noche con las canciones románticas de los grupos Los Yonic’s, Los Caminantes, Los Sagitarios, Banda Machos y Los Yumas de Zacatecas en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $40. www.vivatumusica.com

Viernes 6 de diciembre

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 4 de enero y del 10 al 11 de enero de 10 am a 10 pm, del 5 al 8 de enero de 10 am a 5 pm y el 9 y 12 de enero de 10 am a 8 pm. Boletos $10-$28. navypier.com/winter-wonderfest