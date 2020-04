Invitan a elaborar y donar máscaras de tela en Chicago para ayudar en la lucha contra el coronavirus

La Ciudad de Chicago anunció el inicio de un programa para invitar a la población a elaborar y donar máscaras de tela para apoyar a albergues de indigentes, clínicas comunitarias, asilos y otras organizaciones que trabajan para asistir a la gente más vulnerable durante la epidemia de Covid-19 y para proteger a personas en alto riesgo de contagio en barrios del sur y el oeste.

La iniciativa se llama ‘Chicago Together! Make a Mask, Give a Mask, Wear a Mask’ (Chicago unido, haz una máscara, da una máscara, usa una máscara) y plantea que las personas elaboren máscaras de tela para donarla, y al mismo tiempo elaborar algunas para ellas mismas.

“La crisis de Covid-19 ha sido dura para todos, pero ha mostrado el impacto que todos podemos tener en los demás, sean extraños o amigos. Todos estamos en esto juntos y una campaña de donación como esta representa lo mejor de Chicago al responder a esta crisis al unísono y proteger a nuestros residentes más vulnerables”, dijo la alcaldesa Lori Lightfoot en un comunicado.

El material para elaborar las máscaras puede provenir de tela reciclada proveniente de camisetas, pañuelos u otras telas que permitan la respiración.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda el uso de máscaras o cobertura facial para toda persona que esté en lugares públicos. El distanciamiento social, con una separación de 6 pies entre personas, y el permanecer en casa salvo para actividades esenciales son prácticas que deben seguir siendo cumplidas a fin de frenar la epidemia de coronavirus.