La alcaldesa Lightfoot propone plan para reabrir Chicago en 5 fases mientras se frena el coronavirus

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció los lineamientos para una reapertura de Chicago en el contexto de la epidemia de Covid-19. El esquema, titulado ‘Protecting Chicago’ (Protegiendo Chicago), fue desarrollado en conjunto por la Alcaldía y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) para instruir a los habitantes de la ciudad sobre los criterios y etapas en las que, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se comenzará a restablecer las actividades.

El plan tiene cinco etapas, pero la apertura no se realizará en el corto plazo.

“A lo largo de toda la crisis del Covid-19 nos hemos comprometido a basar nuestras decisiones en la ciencia y los datos relacionados a esta enfermedad, y a comunicar nuestras acciones al público de modo abierto y transparente… Aunque aún tenemos camino que recorrer antes de empezar a reabrir la ciudad, cuando ese momento llegue la reapertura seguirá un proceso reflexionado y basado en datos para asegurar que todos los residentes y negocios están informados y apoyan casa paso del camino”, dijo Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, en un comunicado.

Detalles del plan pueden consultarse en www.chicago.gov/coronavirus. La Alcaldía ofrece también una encuesta en línea para que las personas opinen sobre el plan: www.chicago.gov/coronavirus/reopeningsurvey .

Las fases del plan ‘Protegiendo Chicago’ son:

Fase 1. Quedarse en casa de modo estricto. Limitar el contacto con otros, trabajadores esenciales pueden ir a trabajar, el resto lo hace desde casa. Solo se ha de salir para actividades esenciales y se ha de mantener distancia de todas las personas que no vivan en la casa, en especial amigos y familiares vulnerables.

Fase 2. Quedarse en casa. Trabajadores esenciales van a trabajar, el resto lo hace desde casa. Se debe permanecer en casa lo más posible y usar una máscara al salir del hogar. Mantener el distanciamiento de otras personas que no vivan en la casa, en especial amigos y familiares vulnerables.

Fase 3. Reapertura cautelosa. Se aplican medidas estrictas de distanciamiento con algunos negocios reabriendo. Los trabajadores no esenciales pueden regresar a trabajar por fases, ciertos negocios, organizaciones no lucrativas y entidades de la ciudad pueden abrir con las protecciones apropiadas y demostradas para clientes y empleados. Mantener distanciamiento social de otras personas y usar mascarilla o cobertura facial. No se realizarán reuniones de más de 10 personas. Si se siente enfermo o estuvo en contacto con una persona con Covid-19 debe quedarse en casa. Se debe mantener la distancia con personas vulnerables y someterse examen de diagnóstico si se tienen síntomas.

Fase 4. Reanudación gradual. Poco a poco continúa la reapertura, manteniendo la seguridad de los residentes. Más negocios, sitios de recreación pueden abrir. Se debe continuar el uso de mascarillas y el distanciamiento social, manteniendo separación de las personas vulnerables. Someterse aprueba si se tienen síntomas o se teme estar contagiado.

Fase 5. Protección. Se continúa protegiendo a la población vulnerable y mantener la seguridad mientras se contiene el Covid.19. Tofos los negocios pueden abrir y todas las personas no vulnerables pueden volver a trabajar. Se reanudan más actividades y eventos con medidas de seguridad. Se deben establecer chequeos y hacerse pruebas en el trabajo o con la familia. Apuntarse para recibir una eventual vacuna en el portal web COVID Coach.

Para pasar de una fase a otra se requiere que los datos de salud pública muestren reducciones importantes de la epidemia. Y será clave que se registren reducciones importantes de casos, se cuente con un esquema amplio de pruebas de diagnóstico y rastreo de casos, exista suficiente apoyo para la población vulnerable y disponibilidad de infraestructura de salud en caso de rebrotes futuros.

Por ejemplo, para pasar de la fase 2 a la 3 es necesario que:

Se registre una declinación del número de nuevos casos de Covid-19 por 14 días.

Se dé una declinación de las hospitalizaciones y muertes por 14 días.

Se cuente con capacidad hospitalaria durante 14 días para tener 1,800 camas de hospital, 600 de terapia intensiva y 450 respiradores.

Se apliquen pruebas de detección de coronavirus a al menos el 5% de la población de Chicago cada mes con tasas comunitarias positivas menores del 15%.

Se reduzcan durante 14 días las visitas a salas de emergencia por síntomas similares a los de la influenza o el Covid-19.

Se expanda el sistema para rastrear los casos positivos y de las personas que tuvieron contacto con ellos.