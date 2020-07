El salario mínimo aumenta a $14 la hora Chicago

Algunos pequeños empresarios se dicen preocupados de que el alza salarial eleve sus costos en medio de la pandemia de coronavirus

El covid-19 ha golpeado económicamente a muchos pequeños negocios locales y causó una crisis financiera que obligó a algunos a cerrar sus puertas. Ahora, algunos dueños de pequeñas empresas que siguen operando dicen que el aumento al salario mínimo en Chicago e Illinois en plena pandemia implicará mayores desafíos para ese sector empresarial.

El aumento al salario mínimo en Illinois y Chicago entró en vigencia el pasado 1 de julio de 2020.

En Chicago, el salario mínimo aumentó de $13 a $ 13.50 por hora para empresas con entre 4 y 20 empleados. Para las empresas con más de 21 empleados, el salario mínimo aumentó a $14 por hora.

El salario mínimo en el Condado Cook subió a $13 por hora. Para el resto de Illinois, el salario mínimo aumentó de $9.25 a $ 10 por hora.

Reyna Vázquez ha trabajado en un establecimiento de comida rápida por más de dos décadas en el centro de Chicago. Ella dice que el aumento de salario mínimo es un buen paso hacia la lucha por $15 por hora y el derecho a sindicalizarse. “Es un paso muy grande que hicimos con la lucha por $15 por hora, es un logro muy importante para todos los trabajadores, solo que ahora está difícil la situación y más con la pandemia”.

Vázquez dijo a La Raza que debido al Covid-19 sus horas y días de trabajo en un McDonald’s en el centro de Chicago fueron reducidos de 35 horas a la semana a 10 horas semanales, pero guarda la esperanza que su situación laboral mejore.

Alexis Esparza, director ejecutivo de la Cámara de Desarrollo Económico de Pilsen, dijo que el número de empleados ya no va ser igual que hace cuatro meses, antes de la orden de permanecer en casa debido a la pandemia. “Si tu restaurante antes de la pandemia tenía 10 o 15 empleados no vas a regresar a 10 o 15 empleados justo cuando dicen que se acaba de reabrir Chicago, especialmente el emprendedor pequeño se ha dado cuenta de la importancia de poder ahorrar, de poder someterse a un poco más de restricción de costo de personal. También espero que esa enseñanza ayude mucho a los negociantes que sufrieron bastante cuando se dieron cuenta de que no tenían nada de ahorros para poderse mantenerse durante esta pandemia”.

También los trabajadores que reciben propinas están viendo un aumento salarial. Por ejemplo, los trabajadores que reciben propinas en el negocio de los restaurantes pasan de $6.40 por hora a $8.10 por hora.

Revisen sus cheques

Los funcionarios locales y estatales instan a los trabajadores a que se aseguren de que sus cheques de pago reflejen el cambio.

Mientras que activistas pro derechos laborales dicen que el aumento al salario mínimo a $14 por hora en Chicago no garantiza estabilidad financiera y no es suficiente en medio de una pandemia.

Además del aumento al salario mínimo también entró en vigor el 1 de julio, la ordenanza de la Semana Laboral Justa de Chicago, la cual permite a los empleados de bajos salarios en ciertas industrias obtener sus horarios laborales con 10 días de anticipación y establece que se les compense por cualquier cambio de última hora.

Esparza dijo que es una ordenanza positiva para los trabajadores. “Esperemos que los negocios latinos que son los que más vemos que abusan del empleado se sometan a este tipo de ley y la cumplan”.

Servicios de construcción, hoteles, empresas de manufactura, restaurantes, servicios de venta minorista y de almacén, centros de atención médica y los que recurren a trabajadores temporales son algunas de las industrias cubiertas por esa ordenanza.

