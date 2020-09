Llena el Censo y celebra el Mes de la Herencia Hispana

Cada otoño, el Mes Nacional de la Herencia Hispana nos brinda la oportunidad de rendir homenaje a las generaciones de latinos que han sido líderes de nuestras comunidades, han dejado huella en nuestra cultura y han fortalecido a nuestra sociedad.

Desafortunadamente, debido a la pandemia no podremos reunirnos para los desfiles, conciertos y ferias donde normalmente disfrutamos esta celebración anual, la cual se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

Sin embargo, todavía existe una forma en la que podemos rendir homenaje a nuestros antepasados y a las figuras latinas históricas de los Estados Unidos: llenar el Censo.

Los latinos en los Estados Unidos debemos hacer todo lo posible para garantizar una cuenta exacta en el Censo 2020. Esta es la razón: el Censo determina cuántos fondos federales recibimos durante los próximos 10 años. Esto significa que los fondos para las escuelas, la atención médica, el transporte público y otros servicios sociales importantes están en riesgo. Todos estos servicios son esenciales para nuestros hijos y para las generaciones futuras.

No podemos permitir que las tácticas de infiltrar miedo intimiden a las comunidades para que no llenen el Censo, el cual es fácil de llenar, seguro y confidencial. Y esto es lo más importante que debemos recordar: no hay preguntas sobre el estatus migratorio en el Censo.

Se nos está acabando el tiempo. Llena el Censo y sé contado hoy.

Visita my2020census.gov o llama al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español). #2020Census, #MakeILCount, #HazQueILCuente.