Tiger Woods es hospitalizado tras grave accidente automovilístico

El legendario golfista estadounidense, Tiger Woods, ha sido hospitalizado de emergencia después de sufrir un grave accidente automovilístico en Los Ángeles, California.

El accidente ocurrió a eso de las 7:00 a.m. en el cruce de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes cuando se dirigía hacia el norte. Los reportes indican que el golfista viajaba solo en su auto.

Woods quedó atrapado en su camioneta y tuvieron que acudir a los servicios de emergencia del condado para recurrir a herramientas hidráulicas de rescate, como la “mandíbulas de la vida”, según los primeros reportes de las autoridades locales.

El auto se puede ver destrozado y volcado a uno de los lados de la calle, lo que apunta a que fue un accidente bastante fuerte.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021