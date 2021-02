Paquete de estímulo depende de la parlamentaria Elizabeth MacDonough

El paquete de estímulo de $1.9 billones presentado por la Administración del presidente, Joe Biden, como ayuda económica ante la crisis por el COVID-19 depende de la parlamentaria de Estados Unidos, Elizabeth MacDonough.

Esto se debe a que la abogada, quien ocupa el puesto desde 2012, es una experta que ayuda a los senadores para que las integraciones de las leyes no violen las normativas.

MacDonough es la encargada de revisar todo el proyecto de ley y determinar si el aumento del salario mínimo a $15 la hora a nivel nacional es una posibilidad.

Todas las revisiones de la parlamentaria, deben pasar por la “Regla Byrd” que dice que cualquier proyecto aprobado bajo Reconciliación debe estar relacionada con el presupuesto federal para evitar el incremento del déficit.

La aprobación sigue en proceso en la Cámara de Representante y se espera que avance dentro del Senado en las siguientes semanas, debido a que la fecha límite de la ratificación sería el 14 de marzo según el calendario tentativo que presentaron los demócratas.

“No importa quién esté en mi oficina pidiendo ayuda, represento al Senado en sus tradiciones de debate sin restricciones, protección de los derechos de las minorías e igualdad de poder entre los estado”, señaló MacDonough en un discurso de graduación en la Facultad de Derecho de Vermont en 2018 citado por CNN.

Senate Parliamentarian Elizabeth MacDonough is expected to rule as soon as Thursday on whether a $15 minimum wage can be tucked into President Biden's pandemic relief bill https://t.co/YVDOVAgbxu

— POLITICO (@politico) February 25, 2021