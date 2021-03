Debate de nuevos controles de armas de fuego ante tiroteo en Colorado

La Cámara de Representantes aprobó hace dos semanas un proyecto de ley para imponer un mandato nacional para verificar los antecedentes criminales antes de vender las armas de fuego. Esta sería la primera medida significativa para reforzar el control de armas en mucho tiempo.

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, ha prometido someter a votación el proyecto de ley por los recientes tiroteos en Estados Unidos. Asimismo, buscará extender de 3 a 10 días el plazo para chequear los antecedentes criminales de los compradores.

“Parece que no podemos terminar de llorar por una tragedia antes de que ocurra otra”, dijo Schumer, “es un recordatorio de que debemos enfrentarnos a una verdad devastadora en Estados Unidos: una epidemia implacable de violencia armada que roba vidas inocentes con una regularidad alarmante”.

My heart goes out to the people of Boulder and the families of those who lost their lives.

This unrelenting epidemic of gun violence steals innocent lives with alarming regularity in America.

I will bring universal background checks legislation to the Senate floor

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 23, 2021