Identifican a las 10 víctimas del tiroteo en el supermercado de Colorado

Las autoridades de Colorado dieron a conocer el nombre de las 10 víctimas del tiroteo en el supermercado King Soopers, incluido un oficial de policía quien fue el primero en llegar a la balacera.

Hasta los momentos se desconoce el motivo por el cual el sospechoso decidió cometer el múltiple asesinato, anunciaron las autoridades este martes en una conferencia de prensa.

“Me gustaría prometerles que el dolor sanará pronto. Pero no pasará. Para los amigos, para las familias, el dolor perdurará. Todos debemos tener espacio para el duelo, para estar enojados…”, dijo Jared Polis, gobernador de Colorado.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder. Se trataba de personas que se dedicaban a su día, de compras. Prometo a las víctimas y al pueblo del estado de Colorado que aseguraremos justicia”, comunicó Michael Dougherty, fiscal de distrito del contado de Boulder.

El primer identificado fue Eric Talley, policía de 51 años, que fue uno de los primero en llegar a la escena del tiroteo.

El resto de las víctimas tenían entre 20 y 65 años, anunció la jefa de policía de Boulder, Maris Herold, en una conferencia de prensa este martes.

Los nombres de los fallecidos son: Denny Strong, 20; Neven Stanisic, 23; Rikki Olds, 25; Tralona Bartkowiak, 49; Teri Leiker, 51; Suzanne Fountain, 59; Kevin Mahoney, 61; Lynn Murray, 62, y Jodi Waters, 65.

“Nuestros corazones están con las víctimas (y sus familias) de este acto de violencia sin sentido”, indicó Herold. “Estamos comprometidos, las autoridades federales, estatales y locales, con una investigación rigurosa y vamos a llevar a la justicia a cada una de estas familias”, dijo.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021