Biden pide que se apruebe dos medidas para el control de armas

El presidente, Joe Biden, ha pedido al Senado que se apruebe lo más pronto posible dos proyectos de ley aprobados por la Cámara, que ampliarían las verificaciones de antecedentes para la compra de armas y restringirán la venta de armas de asalto y cargadores de municiones de alta capacidad.

Esta decisión la toma el presidente tras el tiroteo que hubo el lunes por la noche en Boulder, en Colorado, en donde un hombre de 21 años abrió fuego en un supermercado con un rifle de asalto AR-15.

El tiroteo, causado por Ahmad Al Aliwi Alissa, dejó 10 personas muertas, incluido un policía que fue el primero en llegar a la escena cuando se reportaron tiros en la zona.

Biden había evitado hablar sobre el control de las armas luego de las múltiples balaceras en los centros de masajes en Atlanta la semana pasada, que dejó un total de ocho víctimas mortales.

“No quiero esperar otro minuto, ni otra hora, para dar pasos que son de sentido común y que salvarán vidas en el futuro”, anunció Biden desde la Casa Blanca en una declaración a la prensa.

Biden ha pedido “prohibir de nuevo las armas de asalto y los cargadores de munición de gran capacidad“, haciendo referencia al veto nacional que se aprobó en Estados Unidos en 1994, pero que fue renovado por el Congreso en 2004.

Pidió aprobar “inmediatamente” los dos proyectos de ley, ya que “cerrarían los vacíos legales en el sistema de verificación de antecedentes” de los compradores de armas.

“Este no debería ser un asunto partidista, este es un asunto estadounidense, que salvaría vidas, vidas de estadounidenses”, publicó Biden en Twitter.

We can ban assault weapons and high-capacity magazines.

We can close loopholes in our gun background check system.

This is not a partisan issue — it’s an American issue that will save lives. Congress needs to act.

— President Biden (@POTUS) March 23, 2021