Mujer es robada y atacada sexualmente en Queens

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está en busca de un hombre sospechoso luego de agredir sexualmente y robar a una mujer en una calle de Queens.

El hecho ocurrió en las cercanías de la calle 70 y la avenida Roosevelt en Woodside, aproximadamente a la 1:15 a.m. del 15 de marzo, comunicó la policía el día de ayer antes de publicar un video del sospechoso en una tienda de víveres.

La víctima, de 36 años, caminada por la zona cuando un hombre se le acercó, le mostró una pistola y la obligó a caminar junto a él. La llevó detrás de una casa y la agredió sexualmente.

Antes de huir tiempo después, el hombre se llevó el celular de la mujer y $60 en efectivo, confirmó la policía.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for SEXUAL ASSAULT : On Monday March 15, 2021 @ 1:15 A.M. in the vicinity of 70th St. and Roosevelt Ave. @nypd108Pct. A male suspect displayed a handgun robbed and sexually assaulted a 36 year old female. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/ft6hWYvt0t

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 23, 2021